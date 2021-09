Producción de autos no crecería en 2021 por falta de semiconductores

Este año la producción y exportación automotriz no tendrá un crecimiento respecto al 2020, debido a la falta de semiconductores, dijo Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). AMIA tenía previsto incrementar un 12% la fabricación de vehículos respecto a 2020, pero esto no ocurrirá debido a los paros técnicos que están realizando algunas armadoras por falta de chips.

"Los volúmenes de producción de este año estarán muy cercanos a lo que sucedió durante el año pasado, alrededor de 3 millones de vehículos producidos. A diferencia de lo que inicialmente habíamos estimado que podría suceder en este año con un crecimiento que pensábamos pudiera ser de alrededor de 12%, lo cual difícilmente se va a lograr", dijo Cuevas, en conferencia de prensa.

En agosto la producción automotriz disminuyó 21%, con la fabricación de 237 mil 040 unidades. AMIA indicó que la falta de semiconductores ha afectado tanto la fabricación de vehículos compactos y subcompactos, camionetas SUVs y pick ups. El mes pasado, prácticamente todas las automotrices disminuyeron su volumen de producción: Audi un 15%; BMW, 5%; General Motors 59%; JAC 60%; Mazda 47%; Mercedes Benz 63%; Nissan 19%; Stellantis 20%; Toyota 0.8%; y Volkswagen 23%. En agosto, las plantas automotrices en el país estuvieron operando a 52% de su capacidad, cuando el promedio del año pasado fue de 67%.

En tanto la exportación de vehículos se ubicó en 212 mil 687 unidades, un 19% menos respecto a agosto de 2020. Las exportaciones automotrices hacia Norteamérica cayeron 27%, con el envío de 166 mil 351 unidades. Las exportaciones hacia Europa disminuyeron 14%; mientras que hacia América Latina incrementaron un 223%. En el acumulado del año, la producción automotriz alcanzó un crecimiento de 13%, mientras que la exportación aumentó 15%.

Por su parte Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), dijo que la escasez de semiconductores persistirá lo que resta de 2021 y, posiblemente, hasta el primer semestre de 2022. Esto ocasionará una falta de modelos nuevos en el mercado mexicano. "Estamos enfrentando en medio de esta crisis una preferencia por parte de las armadoras globales de privilegiar el ensamble de vehículos donde hay mayor margen de utilidad y, por ende, una insuficiencia en mercados como el nuestro de abasto de productos de mayor demanda.

"Todos los segmentos están afectados y todos los mercados están afectados, pero en el caso mexicano hay una agravante de producto de lógica económica", indicó Rosales. No obstante AMDA destacó que el precio de los vehículos en México es mucho más bajo que en otros mercados de América Latina. Hasta que no se equilibre la oferta con la demanda de vehículos, no se verá un mejor desempeño en el mercado automotriz mexicano.