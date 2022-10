Profeco lanza recomendaciones para comprar un auto

A-AA+

Cuando se tiene la meta de comprar un auto nuevo hay muchos detalles a considerar, desde el modelo correcto hasta la manera en que se pagará. Y en ese proceso también hay que estar alertas para no caer en estafas. Para que logres la compra de la mejor manera, en esta ocasión vamos a compartirte algunos consejos de la Profeco.

Ya sea que optes por un modelo nuevo o usado, comprar un auto no es un tema que pueda tomarse a la ligera, no solo por el costo inicial sino por todo lo que conlleva su uso y mantenimiento.

Disfruta la compra de tu auto de una manera segura siguiendo estas recomendaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Consejos generales para comprar un auto

No importa qué tipo de modelo estés considerando la Profeco nos invita a:

Toma en cuenta las múltiples opciones que hay en el mercado automotriz, no solo en lo que se refiere a marcas, sino en cuanto a las formas de pago.

No te "cases" con una marca o esquema de compra en específico. Antes de decidir, analiza las ventajas y desventajas para poder elegir lo que más te conviene.

Analiza tu presupuesto y asegúrate de qué podrás cumplir con todas tus responsabilidades financieras.

Reflexiona sobre tu estilo de vida y determina el número de personas que usualmente vas a transportar; el espacio de carga que requieres; las medidas de seguridad con las que deberá contar; así como el rendimiento de combustible que debe tener.

También considera qué tanto se roban el vehículo que quieres pues, si se encuentra entre los más robados, deberás pagar una cantidad mayor por el seguro.

Consejos de la Profeco para comprar un auto usado

Si después de haber analizado todos los puntos anteriores te decides por un auto usado los consejos a seguir son:

1) Si vas comprar en un lote o en una agencia, la empresa debe tener los permisos de comercialización.

2) Antes de comprar investiga el valor del vehículo pero recuerda que la condición en la que se encuentra el auto, el kilometraje y la antigüedad son algunos factores que impactan en el precio.

3) Solicita medios de contacto como número telefónico y correo electrónico para poder plantear dudas y hacer aclaraciones.

4) Averigua la historia del vehículo y trata de saber si sufrió algún golpe mayor por algún accidente, para ello, además de la revisión por parte de un profesional, tú mismo pon atención a detalles como que no esté descuadrado, que no haya ondulaciones en la carrocería, que el color de la pintura sea uniforme, que no tenga señales de fugas de aceite o combustible, ni cables sueltos, que no huela a humedad. Y realiza una prueba de manejo.

6) Si concretas la compra, el vendedor tiene la obligación de entregarte factura, recibo o comprobante en el que consten los datos específicos de la comercialización y que acredite la propiedad del vehículo usado.

7) Revisa que elementos como número de identificación vehicular, marca, submarca, versión o tipo, modelo, año, color, número de kilómetros recorridos, número de constancia de inscripción al Registro Público Vehicular, número de placas de circulación, entre otros, sean los mismos en el auto y en los documentos.

8) Te deben especificar si el vehículo se ofrece con garantía y, en su caso, los mecanismos para hacerla válida.

9) La documentación que se te entregue debe acreditar que ahora es de tu propiedad.



10) Revisa que los documentos comprueben la estancia legal en el país y los pagos de impuestos, derechos y aprovechamientos del vehículo.

11) Haz una carta responsiva o de compra venta, en la que se especifique fecha de la transacción, los datos del vehículo, tu firma y la de la persona que te lo vendió, así como copia de sus identificaciones oficiales. Con esta carta, quedarás eximido de cualquier responsabilidad en caso de que el auto que adquiriste tenga algún reporte de robo.

Consejos para comprar un auto nuevo

Si vas a adquirir un modelo último modelo las recomendaciones son:

1) Compara en por lo menos tres concesionarias o marcas diferentes de automóviles. Con frecuencia, todas ellas tienen líneas que satisfacen necesidades similares, pudiendo haber entre ellas diferencias de precio importantes.

2) Quizá valga la pena que esperes a las ofertas que las agencias suelen hacer a final de año.

3) Considera además del precio, el costo de la tenencia, las placas, el Impuesto sobre Autos Nuevos (ISAN), los seguros, la verificación, las comisiones y el gasto de mantenimiento.

4) Informarte antes de formalizar la compraventa y pregunta si el vehículo se ofrece o no con garantía.

5) Si realizas la compra deben entregarte factura, recibo o comprobante en el que consten los datos específicos de comercialización del vehículo nuevo.

6) Considera que si lo adquieres con financiamiento, mientras la deuda esté vigente, la factura estará a nombre de la institución que te otorgó el crédito, por lo que no puedes vender el vehículo hasta que termines de pagarlo. Incluso si en algún momento pierdes tu capacidad de pago, podrán quitarte el automóvil.

7) Pregunta por el porcentaje de la tasa de interés moratoria en caso de que llegaras a retrasarte en los pagos.

8) Solicita copia del contrato para revisarlo antes de firmarlo y no olvides conservar una copia firmada por las partes.

9) Toma en cuenta que mientras pagas el vehículo, este poco a poco pierde su valor. El experto Phil Reed, del portal Edmunds.com, dice que "la mejor inversión es pagar un auto por tres años (36 meses) y conservarlo por siete".