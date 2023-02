Profeco pide no comprar huevo a más de 50 pesos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- Si el kilo de huevo se vende a más de 50 pesos, es mejor no comprarlo y buscar otro lugar donde esté más barato, sugirió el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield.

El kilo debe venderse entre los 36 y 42 pesos, añadió, por lo que si está a más, entre 50 a 60 pesos, "no lo compren y vayan a comprarlos a otro lugar".

Comentó que los precios del huevo aumentan por cuestiones estacionales y están subiendo los precios por ser invierno, porque las gallinas ponen menos huevos por el frío.

"No hay escasez de huevo en México, cero...Las gallinas ponen pocos huevos en invierno", dijo al término de la ceremonia en la que nombró a Roberto Loya como nuevo director a la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) Zona Bajío.

Explicó que será hasta el próximo mes cuando bajen los precios. "Siempre ha aumentado de manera estacional el precio del huevo en invierno; empieza a subir en noviembre y empieza a bajar en marzo".