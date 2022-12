Profeco recibe 500 denuncias contra Ticketmaster por falsificación

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- Por falsificación de boletos para conciertos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibió alrededor de 400 quejas en los últimos días que pudieran llegar a 500 en esta semana.

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, afirmó que tienen "varios cientos de denuncias y estamos haciendo el análisis de cuales son de carácter penal, pero cuales son responsabilidad de Ticketmaster".

Ello porque, en los últimos meses, en redes sociales se han dado a conocer casos de personas que no los dejan entrar a un concierto o porque alguien más entró con ese número de boleto o porque son falsos.

Por lo que Sheffield Padilla aseguró que las quejas ante la Profeco "hasta ahorita en números redondos van 400, pero quizá cuando estemos hablando ya sean 500".

En el marco del inicio del operativo Basílica 2022, Sheffield dijo que la principal queja es que "no pudieron entrar el concierto a pesar de tener un boleto y el boleto resultó siendo falso, no pasaba y nosotros queremos deslindar las responsabilidades porque creemos que hay problemas por parte de Ticketmaster pero también hay de carácter penal por algunos delincuentes que falsificaron boletos".

Agregó que hay plataformas de reventa de boletos a nivel mundial en torno a las cuales están investigando, porque supuestamente los boletos llegaron a través de plataformas de reventa.