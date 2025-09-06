Profeco revela incumplimiento de Lacti Lac en etiquetado

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- Profeco reveló que la marca Lacti Lac, comercializada en los supermercados Tiendas 3B, incumplió con su denominación al etiquetarse como "bebida láctea con grasa vegetal ultrapasteurizada adicionada con vitaminas A y D".

Profeco indicó que el producto responde a características de "imitación de producto lácteo combinado con grasa vegetal".

La denominación de Lacti Lac incumple con las NOMs competentes por lo que la marca podría estar sujeta a medidas precautorias y procedimientos por infracción a la ley; sus fabricantes podrían estar sujetos a requerimientos legales.

La leche es uno de los 24 productos que componen la canasta de primera necesidad del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), un acuerdo entre el gobierno de México y el sector empresarial para garantizar precios justos en diversos productos de la canasta básica.

Por esto, el Laboratorio Nacional de Profeco realizó un análisis a 85 leches y productos lácteos ultrapasteurizados, los cuales fueron sometidos a seis mil 460 pruebas.

A excepción de Lacti Lac, los 84 productos restantes se ajustaron a lo establecido respecto a información comercial analizada:

Producto.

Domicilio.

Leyendas de conservación.

Ingredientes.

Lote.

Fecha de caducidad.

Aporte nutrimental.

Contenido energético.

Para denominar un producto Leche debe cumplir con la NOM-155-SCFI-2012 donde se clasifica por el contenido de grasa butírica o butirosa. Debe cumplir con:

Leche entera: mínimo de 30 gramos de grasa por litro.

Leche parcialmente descremada: entre 6 a 28 gramos de grasa por litro.

Leche semidescremada: entre 16 a 18 gramos de grasa por litro.

Leche descremada: máximo de 5 gramos por litro.

Sin embargo, Lacti Lac al ser un "producto lácteo" está elaborado a partir de grasa vegetal y de ingredientes propios de la leche como la caseína y la lactosa. Esto lo indica la NOM-183-SCFI-2012.

Por lo que su incumplimiento se debe a la cantidad de proteína:

Leche entera ultrapasteurizada: mínimo de 30g de proteína por litro.

Producto lácteo con grasa vegetal: 22g de proteína por litro.

Producto lácteo combinado con grasa vegetal ultrapasteurizado:.15g de proteína por litro y con caseína en un 80% por denominación.