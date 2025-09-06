Caen 6% inversiones de EU en México

Ciudad de México.- Las empresas de Estados Unidos pusieron en pausa sus inversiones en México debido a la nueva política comercial y la reforma judicial, opinaron expertos consultados.

El país que gobierna Donald Trump es el principal socio comercial de México y sus compañías inyectaron 22 mil 967 millones de dólares en territorio nacional a través de Inversión Extranjera Directa en la primera mitad de este año.

Este flujo significa una disminución de 6% en comparación con los 24 mil 333 millones de dólares que llegaron durante el mismo periodo de 2024, de acuerdo con cifras originalmente publicadas por la Secretaría de Economía.

Se trata de la primera caída desde 2020, cuando se suspendieron las actividades económicas no esenciales para evitar los contagios de Covid-19 y el capital estadounidense se redujo 3% en el primer semestre de ese año.

Destaca la baja de 30% en servicios financieros y de seguros, cuya inversión se ajustó de 9 mil 750 millones de dólares a 6 mil 807 millones.

La fabricación de automóviles y camiones, considerada la joya de la economía mexicana, tuvo una disminución de 16%, mientras que el comercio mayorista de camiones, autopartes y refacciones nuevas captó 10% menos recursos.