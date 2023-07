Profeco te dice la comida para perro con más proteína

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 4 (EL UNIVERSAL). - Antes de comprar alimentos para perro, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) te hace una serie de recomendaciones que te ayudarán a elegir el mejor producto por los nutrientes que contiene.

Sobre todo, porque hay marcas que no contienen el mínimo requerido de proteína para los caninos, como lo es la marca Ke! Precio.

En estudio que se difundió en la Revista del Consumidor del mes de julio, la Profeco analizó 46 productos, de las tres categorías de productos que hay, desde el producto de mayor contenido de proteína y alto precio (categoría A), el de costo intermedio con contenido medio de proteína (categoría B) y el más barato, al solo contener los nutrimentos básicos (categoría C).

En la categoría A –aquellas con alto contenido de proteína, bajo nivel de cenizas, alto costo—las marcas con mayor cantidad de proteína por cada 100 gramos son:

Merrick Real Bison con 33.7 gramos por cada 100 gramos; Canidae Pure Goodnes Real Salmon, 32.8 gramos/100 gramos; Merrick Healthy weight con 32.6 gramos por cada 100 gramos; Gran Pet Natural Gourmet 31.5 gramos/100gramos; Canidae Pure Goodness Real Duck con 31.2 gramos/100 gramos; Whole Hearted Chicken Recipe 29.2 gramos/100 gramos; Nupec Senior 29.6 gramos/ 100grmoas; Pro plan purina adult optihealth 28.4 gramos por cada 100 gramos; Canidae Pure Goodness real Bison 28 gramos/100 gramos; Royall Canin, para perro de tamaño medio con 25.5 gramos /100 gramos; Tiër Holistic 24.3 gramos aunque contiene leyendas que no logró comprobar, entre otras marcas.

Mientras que el alimento de la categoría A con menor nivel de proteína fue Hillls Science Diet para perros adultos de más de 7 años con 18.4 gramos por cada 100 gramos y de la misma marca en la presentación para perros adultos de 1 a 6 años con 21.7 gramos.

En la categoría B, las presentaciones con mayor cantidad de proteína son:

Pedigree high protein con 28.1 gramos por cada 100 gramos; Bark con 27.8 gramos/ 100gramos y One Purina con 27.3 gramos/ 100gramos, Respet Republic of Pets con 27.2 gramos/ 100gramos.

En contraste los que menos proteína tienen son: Pedigree Balance Natural con 21.9 gramos/100 gramos; Dog Chow Purina con 22.5 gramos/100 gramos y Natdog con 22 gramos/100 gramos.

En la categoría C, las presentaciones con más cantidad de proteína son: Nucan By Nupec con 23.1 gramos/100 gramos; Member's Mark 22.2 gramos/100 gramos.

Mientras que con menos proteína están: Ke! Precio 15.7 gramos/100 gramos por lo que no cumple con la proteína mínima requerida; Aurrera con 16.9 gramos por cada 100 gramos y Trainer's Choice 17.4 gramos por cada 100 gramos.