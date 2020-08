Pruebas de Covid pueden ayudar a la recuperación económica, dice la industria de dispositivos médicos

La Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID) destacó la importancia de la aplicación de pruebas de diagnóstico para detectar el virus que ocasiona la Covid-19 para contribuir con la recuperación económica.

De acuerdo con la Asociación, México es el país número 10 por tamaño de población y en el número de casos con Covid-19 está en sexto lugar.

Sin embargo, en el número de pruebas para detectar los contagios, el país está en el número 40 y en el número de pruebas por cada millón de habitantes está en el lugar 149.

"Hay una oportunidad de utilizar de mejor manera este recurso que la tecnología nos brinda y desde la AMID queremos colaborar con la disponibilidad de las pruebas, entender cómo se utilizan.

"Creemos que tienen una utilidad importante sobre todo con la reactivación económica. Creemos que por las pruebas y la utilización correcta de las pruebas reactivas pasa mucho de la recuperación a la que puede aspirar México", aseguró Fernando Oliveros presidente de la AMID.

En la conferencia El valor de la prueba diagnóstica en el Covid-19, la Asociación adelantó que en septiembre ya estará disponible una prueba rápida de antígeno, ya aprobada por la FDA en Estados Unidos utilizando el estándar PCR, el cual detecta el ADN del virus, cuya muestra se toma en la nariz y tiene una sensibilidad de 84% y una especificidad de 100%.

Por su parte, Catalina Perez Koller, especialista en patologías de Werfen, comentó que este tipo de pruebas de antígeno llegaron a Colombia la semana pasada y son muy efectivas, pues cuando dan positivo hay que considerar que la persona está infectada, pero si da negativo y hay altas sospechas de que se pudo haber contraído la enfermedad, hay que esperar más días o hacer una prueba PCR.

La prueba rápida de antígeno no detecta el material genético del virus como la PCR, pero no requiere de tanto tiempo para la entrega del resultado, por lo que se puede aplicar de manera masiva y detener la propagación de la enfermedad.

Para el sector de la aviación comercial, uno de los más afectados por la pandemia, los expertos recomendaron realizar pruebas que detectan el virus no los anticuerpos, es decir, las pruebas PCR o de antígeno rápido.

Lo anterior, debido a que es en los primeros dos o tres días de contagio cuando una persona aún no manifiesta de manera evidente los síntomas de la enfermedad o está asintomático, pero puede contagiar con mayor fuerza a otra persona.

En cambio, las pruebas que detectan los anticuerpos se realizan cuando la carga del virus en la persona ya disminuyó en sus secreciones respiratorias.

Dado que en la corona del virus es donde están los antígenos, la prueba rápida de antígenos los detecta y dice en 15 minutos antes de subir a un vuelo si la persona es positiva al virus y entonces, hay que tomar medidas para proteger al resto de los pasajeros, agregó José Antonio Duarte, gerente clínico de Becton Dickinson.

Catalina Perez Koller dijo que las pruebas en el sector de la aviación siempre deben estar acompañadas de un interrogatorio para saber si hubo algún síntoma respiratorio en los últimos 15 días, si alguien en su familia está en riesgo o con sintomatología previa, se debe tomar la temperatura; y una sensibilización del pasajero.