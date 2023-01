¿Puedo renovar mi firma electrónica en línea? Esto dice el SAT

A-AA+

Ahora que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer una serie de trámites que se pueden hacer sin necesidad de acudir a una de sus oficinas, surgieron muchas preguntas entre los contribuyentes.

Una de ellas es sobre la firma electrónica, que de acuerdo con el SAT su renovación no es un trámite presencial, sólo cuando se tramita por primera vez, para lo cual se requiere agendar una cita.

Pero para saber los casos en que procede hacerla en el portal, el expresidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), Jesús Rodríguez Ambriz, explica lo siguiente:

Recordó que en junio del 2020 el SAT dio a conocer modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal a través de la cual se delinearon los requisitos para renovar la firma electrónica.

El procedimiento por internet para que las personas físicas puedan renovar su e.firma, procede siempre y cuando no tenga más de un año de vencida.

Destacó que la e.firma o firma electrónica tiene una vigencia de cuatro años.

Se tiene que obtener la autorización de renovación a través del servicio SAT ID de conformidad con la ficha de trámite 106/CFF "Solicitud de renovación del Certificado de e.firma".

----Los pasos a seguir

Incluso Rodríguez Ambriz enfatizó que se puede renovar la firma antes de su vencimiento.

Hay que descargar e instalar en el dispositivo móvil la aplicación "SAT ID" o ingresar al portal del SAT buscar opciones Otros trámites y servicios/Identificación y firmado electrónico/Solicitud de autorización para renovar e.firma a través de SAT ID.

Después de dar clic en comenzar, revisar los términos y condiciones. Si está de acuerdo en el uso del servicio, dar clic en "siguiente.

-Seleccionar la opción "Solicitud de autorización para renovar e.firma a través de SAT ID".

-Ingresar el RFC, número de teléfono móvil y corres electrónico personal que es de carácter obligatorio.

-Escribir el texto de la imagen del código captcha que aparece en la pantalla.

-Capturar el código de confirmación que el SAT enviará a los medios de contacto previamente registrados y dar clic en continuar.

-Adjuntar o capturar la foto de la identificación oficial vigente con fotografía, por ambos lados; hay que asegurarse de que la imagen sea lo más clara posible.

-Grabar un video pronunciando la frase que la aplicación indique, y asegurarse que el video sea claro y la frase se escuche correctamente.

-Revisar la solicitud con los datos que fueron proporcionados, así como las manifestaciones, en caso de estar de acuerdo, dar clic en siguiente.

-Firmar de manera autógrafa lo más parecido a como parece en la identificación oficial en el recuadro que a efecto se desplegará en la pantalla, la solicitud de autorización para renovar e.firma a través de "SAT ID" de la aplicación móvil.

-Conservar la solicitud firmada que el aplicativo desplegará; hay que guardar el número de folio asignado porque una vez que el trámite sea revisado, el contribuyente recibirá una respuesta en cinco días hábiles posteriores.

----Si fue aceptada

Se enviará la respuesta por los medios de contacto registrados con la autorización para renovar el Certificado de e.firma a través de CertiSat web.

El segundo paso es ingresar a la ruta: https://www.sat.gob.mx/aplicación/166607genera-y-descarga-tus-archivos-a-traves-de-la-aplicación-certificada

Con ello se puede generar el archivo de requerimiento para dar con el siguiente paso:

Ingresar a la ruta: http:www.sat.gob.mx/tramites/63992/renueva-el-certificado-de-tu-e.firma (antes firma electrónica).

Lo que procede es ingresar el archivo .key, su archivo .cer y la contraseña de la e.firma que se encontraba vigente hasta el año previo a la fecha de la solicitud de autorización para renovar su certificado a través de SAT ID.

-Seleccionar la opción "Renovación del certificado con autorización de SAT ID.

-Dar clic en el botón examinar.

-Elegir su archivo de renovación (.req) previamente generado desde la aplicación Certifica.

-Dar clic en Renovar.

-Guardar o anotar el número de operación.

-Dar clic en seguimiento.

-Descargar el acuse de renovación.

-Regresar al menú principal.

-Dar clic en Recuperación de certificados.

-Seleccionar el certificado que corresponda a la fecha en la que realizó su trámite de renovación.

-Descargar y guardar el certificado en la misma ruta en la que se encuentra su llave privada.

----¿Qué pasa si la respuesta es negativa?

Iniciar el procedimiento subsanando las inconsistencias detectadas.

Enviar nuevamente la solicitud de autorización para renovar e.firma a través de "SAT ID".

También puede ser renovada acudiendo a las oficinas del SAT en los módulos de servicio tributario para lo cual debe contar con los archivos .key y .cer y la Contraseña de la llave privada de la forma electrónica que perdió su vigencia así como adjuntar o capturar la foto de alguna de las siguientes identificaciones:

-Credencial de votar del Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente, Cédula profesional vigente (no se acepta la cédula profesional electrónica), licencia de conducir vigente, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores vigente.

Para extranjeros: documento migratorio vigente que corresponda emitido por autoridad competente (en su caso, prórroga o refrendo migratorio) vigente con fotografía y firma por ambos lados con imagen clara.