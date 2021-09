¿Qué es el IVA e ISR y cuál es la diferencia entre ambos?

El IVA o Impuesto sobre el Valor Añadido es un impuesto indirecto que grava el consumo doméstico final de productos y servicios producidos tanto en el territorio nacional como en el exterior.

De acuerdo con el portal de BBVA, la labor principal del IVA es la de gravar las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realizan empresarios y profesionales, las adquisiciones intracomunitarias y las importaciones de bienes.

"En el caso de empresarios y profesionales se distingue la aplicación del tributo por sus ventas o prestaciones de servicios (repercuten a quienes los adquieren y deben ingresarse en las arcas públicas) y por sus adquisiciones (repercute al empresario o profesional y tienen derecho a deducirlas en las próximas declaraciones o liquidaciones)".

El Impuesto Sobre la Renta (ISR)

La OCC Mundial nos explica que el Impuesto Sobre la Renta aplica para personas físicas y morales que residan en nuestro país, es decir, de las ganancias obtenidas, una parte de éstas es entregada al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¿Quiénes deben pagar este impuesto?

Artículo 1. Las personas físicas y las morales, están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos:

* Los residentes en México, respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan.

* Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente.

* Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste.

¿A qué ingresos se les aplica el ISR?

La OCC explica que a todos los que deriven del ejercicio de una profesión, los salarios percibidos, honorarios, actividades deportivas y artísticas, arrendamiento, intereses obtenidos, premios —o sea que si te ganas la lotería, también tendrás que despedirte de una parte del dinero—, ganancias repartidas por personas morales y sí, también al aguinaldo.

¿Cuánto me descuentan al mes?

El porcentaje de retención por concepto de ISR no es el mismo para todos, va desde el 1.9% hasta el 35% al mes —y se le conoce como provisional—, se mide de acuerdo a la tabla de límite inferior y superior, esta tabla establece un rango de ganancias y les va aplicando un porcentaje, el cual va ascendiendo a medida que los ingresos lo hacen, es decir: mientras más ganas, más aportas a este impuesto.

Cuál es la diferencia entre IVA e ISR

En México, el IVA es un impuesto con tasa del 16% que se incluye al adquirir un bien o servicio. Mientras que el ISR es un descuento que se le hace a un trabajador para ser entregado al Servicio de Administración Tributaria (SAT).