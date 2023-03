Qué pescados no afectan tus bolsillos, según Profeco

A-AA+

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dijo que, por ejemplo, la Cintilla fresca se puede comprar en 30 pesos el kilogramo, pero si se pide en fajitas, filete o tiras sin espinas el precio sube a 90 pesos por la misma cantidad.

La lisa entera fresca del Golfo se puede encontrar a la venta al público en 30 pesos el kilo y la Corvina entera en 50 pesos kilo.

Los más caros

Lo que contrasta con otras variedades que se venden entre los 100 y 199 pesos como el filete Basa, la Sierra entera, la barrita de surimi, el cazón, calamar, charal, trucha entera, tilapia congelada entera, mojarra entera, bandera, bagre, jaiba, Jurel y Huachinango.

Mientras que hay otras especies que están por arriba de los 200 y pueden superar hasta los 300 pesos como el filete de tilapia natural, Blanco del Nilo, el salmón, el robalo y el lomo de atún ahumado o tipo marlín al natural, así como el pulpo entero o baby.

¿Qué pasos seguir para comprar pescado?

Verificar que no estén echados a perder, por lo que tienen que oler a agua de mar, nunca a amoníaco, ni a olores agrios o amargos.

Observar el color de los filetes de pescado, ya que deben verse oscuros, si tienen tinte verdoso o amarillento no los compres, "ya no están buenos".

Consumirlos el mismo día de su compra y sacar las vísceras para evitar que se contaminen.

Revisa que las agallas de los pescados tengan color rosado o rojizo y que estén firmes, no compres color café o desteñido.

También hay que revisar que los ojos del pescado sean transparentes y ligeramente saltones.

Finalmente, la Profeco pidió comprar los pescados o mariscos en establecimientos que cuenten con refrigerador.