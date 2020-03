¿Qué significa la reducción de Standard and Poor's a calificación de México?

La reducción de la agencia calificadora Standard and Poor's a la calificación crediticia de México era esperada desde hace meses ante la incertidumbre que han generado las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador, principalmente en el ambiente de inversión en el país.En términos prácticos, las agencias como Standard and Poor's evalúan todos los aspectos económicos y financieros de un país, estado, municipio o empresas sobre su capacidad e ingresos para pagar sus deudas y que cuenten con las condiciones para recibir inversiones e incluso generar rendimientos.Este jueves, la calificadora Standard and Poor's redujo de 'BBB+' a 'BBB' con perspectiva negativa la calificación de México, ante un efecto prolongado en la actividad económica por la pandemia del coronavirus.Según la definición de Standard and Poor's de las calificaciones ubicadas en BBB, se trata de un rango que "presenta parámetros de protección adecuados. Sin embargo, es más probable que condiciones económicas adversas o cambios coyunturales conduzcan al debilitamiento de la capacidad del emisor para cumplir con sus compromisos financieros".El Banco de México explica que el trabajo de una agencia calificadora disminuye parte de los costos que tendría que realizar un inversionista de manera individual al analizar cada uno de los elementos para establecer un negocio o realizar una inversión.Así, el anuncio que hizo este miércoles la agencia de reducir de "BBB+" a "BBB" la calificación crediticia de México, debe leerse como un cambio en el escenario económico del país que podría complicar el pago de deuda, reducir la llegada de inversiones y tener un bajo crecimiento económico en los próximos meses, afectada principalmente por la pandemia del coronavirus.Las calificaciones que ponen agencias como Standard and Poor's, Moody's o Fitch Ratings pueden entenderse como una categoría según la capacidad de pago de deudas y las condiciones que se ofrecen para que los inversionistas lleguen con su capital a realizar negocios.En ese sentido, la calificación máxima es la "AAA". Un país o empresa evaluada con esta nota prácticamente no representa ningún riesgo para pagar cualquier tipo de deuda o compromiso financiero que tenga y ofrece el escenario ideal para la llegada de inversión.Al igual que una calificación escolar, se degradan conforme cambia la letra:AAA. Calificación que se le asigna a países o empresas con bajo riesgo de incumplimiento. Alemania, Australia, Canadá se encuentran en esta categoría.AA. El riesgo de incumplimiento es ligeramente inferior al de las calificaciones más altas. Francia y Estados Unidos cuentan con este rango crediticio.A. Bajo riesgo de incumplimiento, pero cambios en condiciones económicas afectan su capacidad de pago oportuno. Un ejemplo en este rango son Corea del Sur o Israel.BBB. Moderado riesgo de incumplimiento, pero sujeto a condiciones que probablemente afectan su condición de pago oportuno.Grado especulativo o basuraBB. Elevado riesgo de incumplimiento.B. Riesgo de incumplimiento significativamente elevado. A partir de este punto se considera como calificación basura.CCC. Posibilidad real de incumplimiento.CC. Incumplimiento de alguna índole parece probable.C. Incumplimiento inminente.