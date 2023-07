¿Qué tiene que ver el superpeso con el menor precio del aguacate?

A-AA+

Desde que tocó un pico de 8.8% a finales de agosto del año pasado, la inflación ha comenzado a perder fuerza gracias al menor precio de productos agrícolas como la cebolla, el jitomate y la manzana, así como algunos combustibles como el gas doméstico y el servicio de telefonía móvil.

Sin embargo, de los 299 bienes y servicios que el Inegi monitorea en 55 ciudades distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional, ninguno ha bajado tanto de precio como el llamado oro verde.

México es el principal generador y exportador de aguacate del mundo, cuya producción supera las 2.3 millones de toneladas por año, señala la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

El instituto que encabeza Graciela Márquez dio a conocer que el precio promedio del oro verde se desplomó 44.3% durante junio, luego de abaratarse 48.4% en mayo, que fue su mayor disminución de los últimos 23 años.

Aguacate pierde casi la mitad de su valor

Es decir, el aguacate perdió casi la mitad de su valor en el último año, lo que se relaciona con la mayor oferta del alimento y porque, debido al superpeso, hay productores que están prefiriendo vender el producto en el mercado nacional en lugar de exportarlo, explicó Juan Carlos Anaya, director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

"Es como las remesas, aunque las exportaciones están en dólares, los aguacateros mexicanos reciben menos ingresos al convertir los dólares a pesos, de modo que si no les pagan el precio que demandan en el extranjero, mejor venden el producto aquí y se genera una sobreoferta en el mercado nacional", comentó a EL UNIVERSAL.

Exportaciones de aguacates

Al convertir los dólares a pesos, las exportaciones de aguacates sumaron 21 mil millones de pesos entre enero y abril de este año. Se trata del menor ingreso desde 2019 para un periodo similar, indican cifras reportadas por el Banco de México (Banxico).

El tipo de cambio promedio se apreció a 18.51 pesos por dólar entre enero y abril, después de encontrarse en 20.40 unidades hace un año.

A lo largo de las últimas semanas, el superpeso amplió su ganancia ante el dólar y apenas el miércoles llegó a cotizar en menos de 17 unidades por momentos de la jornada, lo que no ocurría desde hace casi ocho años, según las operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

¿Qué dicen los productores de aguacate?

Productores de aguacate que pidieron el anonimato reconocieron que "en Michoacán tuvimos una cosecha enorme, me refiero a la campaña de julio de 2022 a junio de 2023, de la que todavía queda mucha fruta en los árboles".

Tras ser consultados el mes pasado, detallaron a esta casa editorial que, "ante la mucha fruta que queda todavía en Michoacán y el poco tiempo que queda para cosechar, pasan dos cosas: el productor michoacano ya quiere cosechar, aunque sea más barato y los productores de Jalisco, Nayarit y otros estados ya tienen que empezar su nueva cosecha, que ya está lista, y va sobre todo al mercado nacional".