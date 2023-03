¿Quién gana y quién pierde con el superpeso mexicano?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- El superpeso cerró la semana fortalecido. El tipo de cambio entre la divisa mexicana y el dólar se ubica en su nivel más bajo en más de cinco años, lo cual da la impresión de ser algo muy positivo; sin embargo, no todos ganan con una paridad tan apreciada frente al billete verde.

¿Quién pierde?

En términos generales y de manera muy simplista, se piensa que uno de los grandes perdedores del superpeso sería el sector exportador, las empresas cuyas ventas van al mercado exterior, explicó James Salazar, subdirector de análisis económicos de CIBanco.

Esto debido a que un peso fuerte encarece en términos relativos los precios de los bienes salidos de México, lo que hace menos atractivos dichos productos y reduce su demanda en los mercados internacionales.

Otro segmento de la población que pierde, son las personas que reciben remesas del exterior, debido a que van a recibir menos pesos por una misma cantidad de dólares, agregó el especialista. Por ejemplo, a principios de este año, por cada 100 dólares, recibía poco más de 2 mil pesos, actualmente obtiene mil 844 pesos, es decir, casi 8% menos.

Entre los afectados, también se encuentra el sector turismo, tan importante para muchas entidades del país. El superpeso desincentiva a cierto grupo extranjeros a venir a México, es más fácil que estén interesados en visitar el país con un peso barato.

¿Quién gana?

Por el contrario, entre los principales beneficiarios del superpeso se encuentra el gobierno y empresas con pasivos en dólares, a través de la reducción del costo financiero de su deuda externa, destacó Salazar.

Un tipo de cambio fuerte ayuda a reducir el monto de lo que paga por ese compromiso financiero, aunque no se note mucho, porque la subida de tasas de interés puede comerse este beneficio, pero podría haber sido peor, acotó Salazar.

Otro de los beneficiados son los importadores. México también es una potencia importante en este rubro, el país adquiere del exterior muchos insumos y bienes de capital que son materiales que son usados para producir bienes finales que incluso se terminan exportando, destacó el especialista.

Asimismo, estima que el consumidor normal también se ve beneficiado. "Por ejemplo, si tienes un viaje programado al extranjero te conviene comprar dólares ahora que están baratos, lo mismo si tienes una deuda en moneda extranjera".

Adicionalmente, el consumidor se ve beneficiado indirectamente a través del canal de una menor inflación, agregó Salazar.

Hay un elemento en la parte del alza de precios que le llaman el efecto traspaso (pass through), es decir, el efecto que tiene una variación en la tasa de cambio sobre los precios domésticos.

"Cuando se tiene un tipo de cambio fuerte como sucede actualmente, el traspaso sería escaso, limitado o no habría, eso resta presiones inflacionarias, lo que beneficia a los consumidores".

Saldo final

Tomando en cuenta todo lo anterior, es difícil evaluar si el saldo final de tener un superpeso es en términos generales positivo o no al país.

La suma no es trivial, aquí entran otros elementos de evaluación más complejos. Digamos que a final de cuentas el tipo de cambio es un precio más de un producto, el hecho de que este barato puede uno decir que es bueno, aunque tiene muchas implicaciones, advierte Salazar.

"Podríamos inclinarnos a suponer que la suma es positiva, pero finalmente hay ganadores y perdedores, gente que está o no está muy contenta con el superpeso".