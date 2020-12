Ratifica S&P calificación de México, pero advierte riesgos

La calificadora Standard and Poor´s ratificó este jueves la calificación de México de largo plazo en moneda extranjera en ´BBB´ y en moneda local de ´BBB+´, aunque mantiene la perspectiva en negativa, por lo que no descarta una posible degradación de la nota.

"La perspectiva se mantiene negativa, lo que indica los riesgos de una baja de calificación durante los siguientes 12-18 meses debido a la probablemente débil recuperación económica posterior a la pandemia que acentúa el complejo manejo de la política fiscal, la creciente presión derivada de las finanzas débiles de Pemex (que representa un potencial pasivo contingente para el soberano), una baja base tributaria no petrolera, y la rigidez del gasto", dijo la agencia.

De acuerdo con la calificadora, manejar la presión sobre las cuentas fiscales de México frente a shocks económicos y del precio del petróleo ha sido un desafío para los estrategas de políticas de varias administraciones, y se refleja en una estrecha base tributaria no petrolera.

"Suponemos que el gobierno continuará conteniendo los déficits fiscales por medidas sobre el gasto y los ingresos, como lo ha hecho durante la pandemia, y que mantenga estable el nivel de deuda del soberano al inicio del próximo año", añadió S&P.

"Sin embargo, el prolongado desempeño económico débil podría complicar la ejecución de las políticas, llevando a niveles más altos los déficits y la deuda del gobierno general".

Añadió que el perfil financiero de Pemex se debilitó significativamente durante los últimos cinco años y todavía más en 2020, por lo que considera que la probabilidad de que el gobierno brinde respaldo extraordinario a Pemex es casi cierta.

"Debido a ello, calificamos a Pemex en el mismo nivel que el soberano. Las acentuadas vulnerabilidades de Pemex, en medio de un desempeño financiero y operativo débil y limitaciones de capacidad técnica, podrían generar un pasivo contingente más importante para la calidad crediticia del soberano", dijo.

Acceso a mercados

Con la ratificación de S&P del grado de inversión a México, el gobierno mantiene acceso favorable al financiamiento internacional, dijo el subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Gabriel Yorio González.

A través de su cuenta de Twitter, destacó que es la segunda validación que recibe la calificación crediticia soberana de México, luego de que Fitch Ratings hizo lo mismo en noviembre.

Tras el anuncio de S&P, la SHCP reiteró su firme compromiso con la transparencia y las políticas económicas, fiscales y financieras responsables, así como con la prudencia fiscal y la reactivación económica.

La secretaría dijo que la ratificación beneficia tanto al sector público como al privado, ya que se mantiene el acceso al financiamiento en los mercados nacionales e internacionales en condiciones favorables.

Además, mencionó que en el reporte de la calificadora se destaca que México tiene una sólida posición externa y un manejo cauteloso de la política fiscal y monetaria, por lo cual esperan que la deuda se mantenga estable a partir del próximo año.

Esto ha contribuido a un amplio acceso a mercados globales de capital incluso en la compleja coyuntura económica actual, dijo la SHCP.

Prueba son la emisión del primer bono alineado a los Objetivos de Desarrollo Sustentable, con demanda 6.4 mayor al monto colocado, y el refinanciamiento de deuda del gobierno federal, la más grande en su historia.