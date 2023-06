Ratifican a Rafael Marín como representante de México ante OMC

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL).- Con 21 votos a favor, seis en contra y cuatro abstenciones, Rafael Fernando Marín Mollinedo fue ratificado por el Pleno de la Comisión Permanente como embajador de México y representante ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), con sede en Ginebra, Suiza, a partir del 1 de julio de 2023.

El dictamen fue aprobado con el voto en contra de la oposición, que cuestionó su falta de experiencia diplomática y su amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador, toda vez que el nuevo embajador ante la OMC es primo de Nicolás Mollinedo, chofer del mandatario cuando fungió como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal.

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Elizabeth Pérez Valdés, descalificó la propuesta del Ejecutivo, al señalar que el mayor currículum que tiene este nombramiento "es ser primo del chofer del presidente, esa es su mayor valía. La decisión se centra en reconocer que es una persona fiel y más que fiel al señor presidente".

Subrayó que esta designación confirma que el nepotismo y la incompetencia forman parte del actual gobierno.

"La máxima de un 10 por ciento de conocimiento y un 90 por ciento de lealtad una vez más se ve reflejado, aún cuando esa fórmula nos ha dado casos de corrupción como el de Segalmex o el mal manejo de instituciones como lo que ocurre actualmente en notimex. Hoy se va más allá y se pretende ratificar desde este pleno a una persona que simplemente no tiene los conocimientos necesarios para poder representar a México ante la Organización Mundial de Comercio", señaló.

La senadora de Morena Mojica Fernández Balboa, desde tribuna, defendió el nombramiento de Marín Mollinedo, a quien calificó de leal y honesto. Destacó que "siempre se ha caracterizado por su lealtad a este proyecto de cambio de nación, pero además por su lealtad a sus principios, a sus convicciones y ha sido congruente en su trabajo, y lo que no han venido a decir aquí es que tiene una gran carrera en la administración pública".

La expresidenta de la Cámara Alta pidió a la oposición "con mucho respeto, que no mintamos. Las fobias partidistas, el afán de desacreditar simple y sencillamente por este prurito que tienen a todas las acciones para el bien del país que hace nuestro presidente, son otra cosa. Hoy digámosle de cara a toda la nación, de frente, que efectivamente tenemos en Rafael Marín a un gran representante para la OMC".

Rafael Marín Mollinedo es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ha tenido responsabilidades partidistas como delegado de Morena en Quintana Roo y en la administración pública federal se desempeñó como director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.

Previamente, fue director general de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, así como director general de la Red de Transporte de Pasajeros, adscrita a la Secretaría de Transporte y Vialidad. También se ha desarrollado en la iniciativa privada.

Además, el 7 de diciembre del año pasado fue designado como titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Tras la votación, el nuevo representante de México ante la Organización Mundial de Comercio rindió protesta la protesta de ley.