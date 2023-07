Rebaja de calificación a Pemex es una llamada de atención: IMEF

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL). - La reducción de la calificación de Fitch Ratings a Petróleos Mexicanos (Pemex), es una alerta para que la empresa tome las medidas necesarias para evitar más su deterioro y que otras agencias evaluadoras del riesgo crediticio hagan lo mismo, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

"Es una llamada de atención lo que estamos viendo para que haya acciones concretas por parte de la compañía", dijo el presidente del comité nacional de Estudios Económicos, Mario Correa.

En conferencia de prensa, aseguró que se trata de un asunto en que todos estarán atentos porque falta ver qué harán el resto de las calificadoras al respecto.

"Vamos a ver qué dicen las otras calificadoras, pero son temas que están a la vista de todos; vamos a ver en qué momento sacan un comentario", matizó.

No obstante, explicó que cada calificadora tiene su propia metodología para evaluar el riesgo.

Como ejemplo mencionó que S&P tiene vinculada la calificación de Pemex al soberano, y en ese sentido, no harían un cambio a menos que piensen hacerlo para el bono soberano.

De ahí que estarán atentos a lo que vaya a hacer más adelante la otra calificadora más importante que es Moody's.

Pero sobre todo destacó que es relevante ver los números de Pemex porque sentenció que, si no mejoran en la parte operativa y financiera, y tienen problemas para conseguir capital o financiamiento en los mercados, habrá una serie de consecuencias.

Hizo ver que a Pemex se le va a dificultar ir por su cuenta a los mercados para conseguir recursos porque le saldrá más caro.

De ahí que se tendría que ver si el gobierno federal sigue apoyándola, pero la cuestión será de dónde obtendrán los recursos.

Por eso, reiteró que todos están esperando la respuesta del gobierno federal o de la propia Pemex con un ajuste a su estrategia a raíz de lo que hizo Fitch Ratings.

En tanto el presidente del IMEF, José Domingo Figueroa, refirió que la agencia internacional Fitch recortó la calificación crediticia de la petrolera mexicana de BB- a B+, poniéndola en vigilancia negativa.

Señaló que Fitch ponderó que Pemex, está en una situación de dificultades financieras y mencionó el impacto social y ambiental asociado a los múltiples accidentes desde febrero de este año.

La baja refleja la debilidad operativa continua, y que esperan que la empresa siga agotando sus fuentes de financiamiento con bancos, inversionistas y proveedores, dijo al recordar algunas de las razones por las cuales Fitch ajustó su calificación.