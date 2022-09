Recomendaciones de la Profeco sobre derechos en escuelas privadas

A-AA+

Si inscribiste a tus hijos en una escuela privada o particular para este ciclo escolar 2022-2023, toma en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar sorpresas en este regreso a clases.

¿Cuáles son tus derechos en escuelas particulares?

De acuerdo con la Profeco, la educación siendo un servicio proporcionado por escuelas particulares, debe cumplir con diversas obligaciones, entre ellas:

1. Informar sobre la incorporación a la SEP, de no contar con ella, sus estudios no tienen validez oficial.

2. Informar los costos totales de al menos los siguientes conceptos: inscripción, reinscripción, colegiaturas, derechos por incorporación, exámenes extraordinarios, cursos de regularización, duplicados de certificados, constancias, credenciales, transporte.

3. Dar a conocer el calendario de pagos y los descuentos por pago anticipado y recargos por mora.

4. Entregar el reglamento escolar, así como la información para contactar a los directivos del plantel y horarios de atención. No pueden establecer cuotas o aportaciones extraordinarias a los padres de familia.

5. No deben exigir a los padres de familia la compra de útiles escolares, uniformes, libros y otros artículos o servicios con la misma escuela o con determinados proveedores.

6. No deben exigir libros, útiles escolares y uniformes nuevos. Solo podrán requerir que los libros correspondan a ediciones actualizadas y que los útiles y uniformes estén en buen estado.

7. Si se deja de pagar tres o más colegiaturas, se puede dar por terminada la relación con el alumno, deberán notificar con al menos 15 días de anticipación.

8. Al dar por terminada la relación con el alumno no pueden retener documentación oficial, la deben entregar en máximo de 15 días después de solicitarla, sin costo alguno.

Es importante leer muy bien todo lo que se firma y quedarse con copia de toda la documentación. Profeco, además de informar y defender, es la instancia ante la cual se puede acudir para resolver cualquier conflicto que pudiera surgir en temas de consumo. La Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) garantiza los derechos que se tienen y regula las obligaciones de los proveedores.

Recuerda que puedes denunciar ante Profeco al 55 55 68 87 22 en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, y al 800 468 87 22 en el resto del país. También a través del WhatsApp en los teléfonos: 55 8078 0488, 55 8078 0485 y al 55 8078 0344.