Reconocen sensibilidad del SAT por prórroga para Carta Porte

CIUDAD DE MÉXICO, julio 16 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) concediera una prórroga para no imponer sanciones por emitir el complemento de la Carta Porte sin la totalidad de los 71 requisitos que se requieren, la contaduría pública organizada en el país reconoció al órgano recaudador de impuestos.

En un comunicado, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), y sus 60 Colegios agremiados, mostró su reconocimiento a la sensibilidad mostrada por el SAT.

Destacó que se logró otorgar la ampliación, hasta el 31 de diciembre de 2023, del periodo para aplicar sanciones a aquellos contribuyentes que expidan el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con complemento Carta Porte sin la totalidad de los requisitos previstos en los instructivos publicados en el portal del SAT.

Dichos requisitos se dieron a conocer en la VI Resolución de modificaciones a la Resolución miscelánea fiscal para 2023 (Primera versión anticipada).

"Estamos convencidos de que esta medida contribuirá a dar certeza a las actividades económicas vinculadas al transporte de mercancías, fortaleciendo el diálogo entre contribuyentes y autoridades", expresó el IMCP.

El instituto encabezado por Laura Grajeda reiteró su disposición para seguir aportando elementos de análisis y propuestas que den solidez a la cultura contributiva en México.

Cabe recordar que en diversas ocasiones el IMCP pidió al SAT una prórroga para no aplicar las multas por la no expedición de la Carta Porte y su complemento digital.

Después solicitó que no procedieran las sanciones por emitir dicho documento conocido como "el pasaporte de las mercancías", con errores o sin todos los 71 requisitos que se necesitan para su llenado, porque incluyen datos con información sensible para los contribuyentes que ponen en riesgo su integridad física ante la ola de violencia que se vive en el país, sobre todo la inseguridad en las carreteras.