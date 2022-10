Recorte de OPEP puede encarecer el crudo: analistas

A-AA+

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y naciones independientes acordaron una reducción en la producción de petróleo por 2 millones de barriles diarios, el mayor recorte desde que inició la pandemia.

La medida significa una bofetada diplomática al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues ignora los esfuerzos del mandatario por aislar a Rusia ante la guerra con Ucrania y sus intentos por contener el precio de la gasolina antes de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos en noviembre.

"El presidente está decepcionado por la decisión corta de miras de la OPEP+", señalaron en un comunicado su asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan y el consejero económico principal Brian Deese.

Biden lleva meses tratando de reducir el precio de los carburantes y al mismo tiempo cercenar la capacidad de Rusia de exportar crudo, para que disponga de menos ingresos con los que financiar su guerra contra Ucrania.

A cinco semanas de las elecciones de medio mandato, en las que demócratas lucharán por seguir con el control del Congreso, Biden parecía tener cierto éxito.

El anuncio de la OPEP+ amenaza con disparar los precios del crudo y la gasolina, pero aún se evalúa el efecto.

Ramsés Pech Razo, analista del sector energético y socio de Caraiva y Asociados-León & Pech Architects, opinó que el cartel petrolero y los productores independientes "dieron prioridad al precio antes que a la estabilidad del mercado".

En Banorte ven un balance de riesgos sesgado al alza, a pesar de que no descartan una mayor liberación de reservas estratégicas por parte de la Unión Americana, ante su nula aprobación de las acciones de la OPEP+.

"Ahora, esperamos que el Brent cotice entre 80 y 110 dólares por barril en lo que resta del año, sin descartar nuevos episodios de fuerte volatilidad", estimaron en el banco mexicano.

El precio de la gasolina en Estados Unidos llegó a 3.91 dólares por galón, la segunda semana al alza, tras haber caído por 14 seguidas, de acuerdo con el Departamento de Energía de ese país.

El recorte de la OPEP+ equivale a aproximadamente 2% de la demanda mundial de petróleo.

En el caso de México, la secretaría de Energía, Rocío Nahle, decidió extender la promesa de recortar el bombeo como parte de los compromisos con la OPEP.

Señaló que México se comprometió a que su producción de crudo no rebase un millón 753 mil barriles diarios, volumen que adoptó desde abril de 2020, como medida para contribuir a la estabilidad de precios.

México no presentó recortes extras a su extracción en la reunión del miércoles, pero extendió su compromiso de no superar el volumen citado hasta diciembre del año próximo.

De hecho, los analistas ya prevén un repunte en la cotización del petróleo y las gasolinas.

El barril de petróleo mexicano se vendió ayer en 81.33 dólares y fue su mayor precio desde el pasado 19 de septiembre.

La próxima reunión ministerial de la OPEP+ será el próximo 4 de diciembre.