Reducen horario en los puertos

Ciudad de México.- A pesar de la urgencia por mantener el flujo de carga durante el cierre de la temporada alta de 2025, diversos puertos del país operarán con horarios reducidos del 15 de diciembre al 2 de enero próximo.

La medida impactará en toda la cadena logística, de acuerdo con información de agentes de carga, operadores logísticos, agentes aduanales y transportistas.

La alerta surgió la mañana del viernes, cuando la Dirección General de Puertos dio a conocer en redes sociales que, durante dicho periodo, el horario de recepción de documentos en Ventanilla Única y Oficialía de Partes quedará limitado a 09:00 a 13:00 horas.

Información de la Secretaría de Marina señala que 34% de las mercancías se movilizan mediante barcos y puertos.

Aunque la autoridad precisó que los procedimientos no se suspenden, la reducción en la atención generará cuellos de botella en trámites que son esenciales para el ingreso y salida de buques y para la liberación de carga, anticiparon empresas.

Estos procesos dependen de la validación de las Capitanías de Puerto y de las Administraciones del Sistema Portuario Nacional (Asiponas), cuyas ventanillas únicas reducirán su horario operativo.

Los operadores portuarios advierten que recintos como Manzanillo, Ensenada y Lázaro Cárdenas pueden enfrentar demoras significativas ante la acumulación de varias solicitudes.

La comunidad marítima, agentes de carga, operadores logísticos, agentes aduanales y transportistas convocaron a una reunión urgente para analizar el impacto de la medida, al advertir que el país corre el riesgo de perder competitividad en estándares internacionales que privilegian la operación continua.

Hicieron un llamado a reconsiderar la normativa para evitar afectaciones en plena temporada crítica para el comercio global.

Ensenada fue uno de los primeros puertos en emitir una circular el 11 de diciembre, en la que el capitán de puerto, Luis Carlos Cisneros Burciaga, informó que debido a la "rutina decembrina", autorizada por la Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto, el personal operará sólo de 09:00 a 13:00 horas, por lo que recomendó a la comunidad portuaria anticipar tiempos y presentar documentación completa con el fin de evitar atrasos.