Reestructura de TV Azteca no afecta perfil de Elektra: Moody´s

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).-

señaló que el proceso de

iniciado porno tiene un impacto material en el perfil crediticio de, pese a que ambas compañías comparten al mismo accionista controlador.El pasadoinformó que presentó una solicitud para acogerse a concurso mercantil con el objetivo de llevar a cabo una, corporativa y operativa que le permita continuar como negocio en marcha.Moody´s explicó que, aunque existenentre ambas empresas, operan bajoy la exposición económica de Elektra hacia la televisora es limitada, dado que las transacciones entre ambas no son significativas.En el segmento comercial de Elektra, una parte relevante de lase realiza a través de los canales de. Además, existen contratos para la prestación de servicios administrativos, técnicos, financieros, contables y legales, así como colaboración ene industriales.La calificadora prevé que estosdurante el, dada supara la televisora.Situación deno impactará Elektra ni, prevénSin embargo, desde el punto de vista financiero, la exposición es marginal. Al cierre del cuarto trimestre de 2025, lasde Elektra aascendían a 14 millones de pesos, frente a unade 11 mil 571 millones de pesos y unde inversiones de corto y largo plazo por 16 mil 214 millones. El segmento comercial generó 13 mil 345 millones de pesos en flujo al cierre del año.En cuanto al segmento financiero, Moody´s estimó que la situación detampoco tendrá efectos relevantes en el perfil de(A.mx estable). Al cierre de 2025, el banco mantenía únicamente unaemitida porpor aproximadamente 13.5 millones de dólares relacionada con la televisora. Esta operación representaba menos de 0.1% de los activos totales y menos de 0.5% del capital contable de la institución.no registra exposición crediticia directa concomo parte relacionada desde el tercer trimestre de 2023. Al cierre de diciembre de 2025, el banco reportó unde 2.0%, unde 6.3%, superior al 2.2% del sistema bancario, y un índice de capitalización de 15.5%.Moody´s indicó que tampoco se anticipan impactos enni en Seguros Azteca. Durante 2025, únicamente la aseguradora del ramo de vida mantuvo unaen valores vinculados a, pero al cierre del ejercicio no existía exposición en suLa calificadora recordó que laimponeestrictos para inversiones en partes relacionadas, bajo supervisión de lay Fianzas, lo que mitiga riesgos potenciales.Actualmente, lade largo plazo dese ubica encon. Moody´s destacó su sólida posición competitiva, el crecimiento del segmento financiero y su amplia infraestructura operativa.También incorporó en su evaluación ela suenfocada en segmentos de ingresos medios y bajos, así como la concentración en préstamos corporativos e intercompañía y áreas de mejora enEn 2025, losde Elektra alcanzaron 215 mil 356 millones de pesos, un aumento de 7.0% respecto al año previo, impulsado por la expansión de 11.0% en la