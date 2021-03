Restricciones por Covid pegan a industria tequilera en 2020

La pandemia de Covid-19 afectó a la industria del tequila en México, con lo que al cierre de 2020 registró una reducción de 4% en el consumo en el país, principalmente por restricciones en bares y restaurantes y la aplicación de ley seca en varias entidades, la Cámara Nacional de la Industria Tequilera.

De acuerdo con el presidente del organismo, Luis Fernando Félix, para 2021, hay expectativa de que se reduzcan los cierres en este tipo de establecimientos, con lo cual el sector pueda tener un crecimiento de 5% en México y de 6 a 7% en el mercado de Estados Unidos.

"La expectativa es que a mediados de año, ya que empiecen a abrir los centros de consumo, haya una recuperación; sabemos que el tequila, sobre todo en países de América, es más de restaurantes y bares, no es tanto de casas. En tanto los restaurantes y bares comiencen a abrir, la recuperación será mayor", comentó el directivo.

A pesar del escenario, el directivo de la industria tequilera comentó que mantuvo su operación en 2020, con lo cual no se afectó a la cadena productiva y se mantuvo el abasto en el mercado nacional e internacional.

"Me parece que la industria tequilera tuvimos un buen desempeño. Es una industria que no paró; todas las plantas productivas estuvieron apegadas a un protocolo de sanidad", detalló.

--Industria tequilera mexicana produce poco más de 330 millones de litros al año

La industria tequilera mexicana produce poco más de 330 millones de litros al año, de los cuales dos terceras partes son exportadas principalmente a Estados Unidos como el principal destino.

Como parte de las actividades de recuperación que está implementando la industria, el próximo 20 de marzo se celebrará el día nacional del tequila, donde habrá actividades virtuales gratuitas, desde catas, maridajes, entre otros.

"Para que todos los mexicanos se sumen a la celebración, habrá vinculación estratégica con Mercado Libre, por lo que los más de 15 millones de usuarios de la plataforma podrán conseguir su tequila favorito la semana del 15 al 22 de marzo con hasta 20% de descuento y recibirlo en todo México en 24 horas", dijo el directivo.