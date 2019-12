Retraso en T-MEC no afectará expectativas de crecimiento: SHCP

El retraso en la ratificación del T-MEC no afectará las expectativas de crecimiento para la economía mexicana, sostuvo el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez.

"No, el tema está todavía bajo discusión; yo tuve ayer conversaciones con mi par de Estados Unidos, hay un tema y uno solo que lo está deteniendo y eso ilustra los retos muy claramente", dijo en entrevista.

En el marco del sorteo fiscal El Buen Fin 2019, estimó que en caso de que no pudiera pasar en las pocas sesiones del Congreso norteamericano este año, muy probablemente sería en enero.

"Nosotros creemos que pase lo más pronto posible, pero tal como lo estamos viendo hoy, es cuestión de semanas o ahorita o en enero, lo cual no impactaría en gran medida para un tratado que tiene una vida esperada de 16 años", estableció.

Durante la rueda de prensa, se le preguntó por qué estaba tan pensativo en la ceremonia del sorteo fiscal, y qué era lo que más le preocupaba para el próximo año, a lo que respondió: "No, no estaba pensativo, estaba pensando qué decir", afirmó.

Pero para el 2020, señaló que como titular de la SHCP se trabajará para asegurar que en un contexto de desaceleración, se impulsarán las dos armas con que cuentan.

"Hemos venido teniendo diversas iniciativas y lo que estamos haciendo en la Secretaría de Hacienda son dos cosas: asegurarnos que las iniciativas de infraestructura se implementen lo más pronto posible. El segundo motor es el consumo", indicó al mencionar que los alentadores resultados del Buen Fin 2019.