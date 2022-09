Retrocede comercio exterior de México en agosto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- El comercio exterior de mercancías de México (exportaciones e importaciones) reportó un retroceso mensual durante agosto pasado, con lo que liga dos meses a la baja, revelan datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con cifras ajustadas por estacionalidad, las exportaciones totales de mercancías reportaron un descenso mensual de 0.86%, resultado neto de una caída de 14.82% en las exportaciones petroleras y de un aumento de 0.25% en las no petroleras.

Por su parte, las importaciones totales mostraron una reducción mensual de 2.10%, derivado de retrocesos de 0.14% en las importaciones no petroleras y de -13.30% en las petroleras.

Por tipo de bien, se presentaron disminuciones mensuales de 5.55% en las importaciones de bienes de consumo, de -1.96% en las de bienes de uso intermedio y un incremento de 3.03 % en las importaciones de bienes de capital.

Resultado de lo anterior y con base en cifras originales, en agosto de 2022 se registró un déficit comercial de 5 mil 498 millones de dólares, saldo que se compara con el déficit de 3 mil 744 millones de dólares en el mismo mes de 2021. En los primeros ocho meses del presente año, la balanza comercial presentó un déficit de 24 mil 402 millones de dólares.

El valor de las exportaciones de mercancías alcanzó 50 mil 670 millones de dólares en el octavo mes del año, cifra integrada por 47 mil 455 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 3 mil 215 millones de dólares de petroleras. Así, en el mes de referencia, las exportaciones totales aumentaron 25.2 % a tasa anual.

Asimismo, el valor de las importaciones de mercancías fue de 56 mil 168 millones de dólares. Este monto significó un ascenso anual de 27 %, reflejo de crecimientos de 24.1 % en las importaciones no petroleras y de 49.5 % en las petroleras.