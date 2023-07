Reunión de T-MEC inicia con presiones

Ciudad de México.- Si el gobierno mexicano no atiende las preocupaciones sobre las políticas que prohíben el maíz transgénico y la regulación energética, EU procederá a solicitar la formación de un panel de solución de controversias, dijo la representante comercial de ese país, Katherine Tai.

En la primera jornada de la reunión de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC, a realizarse este jueves y hoy en Cancún, afirmó que los aranceles para la importación y exportación que impuso México al maíz blanco harinero no aplican a los estadounidenses, porque el Tratado entre México, EU y Canadá es un acuerdo de libre comercio.

“Respecto a los aranceles, lo que entiendo y me dicen mis abogados es que, como tenemos un tratado de libre comercio, el T-MEC, estos aranceles no aplican a nosotros, pero el decreto original impacta al comercio del maíz entre los dos países”, destacó, y hay aspectos “en los que no estamos de acuerdo”.

La titular de la Oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos, comentó que en el caso de la prohibición al maíz transgénico para consumo humano que dio a conocer el gobierno mexicano el 13 de febrero por medio de un decreto, el mecanismo del T-MEC contempla 75 días para entender la posición de las otras partes y apenas la semana pasada se llevó a cabo una reunión técnica.

“Pedimos el segundo paso de consultas hace un mes y fue hace una semana”, explicó Tai. “Tenemos trabajo por hacer”, agregó, y en caso de no llegar a un acuerdo, se solicitará formalmente un panel para resolver el caso.

Tai explicó que espera un compromiso de la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, o se avanzará a un panel de controversias por la política energética.

“El tema [de la política] energética es una profunda preocupación para nosotros. Pedimos consulta como el primer paso para buscar una herramienta formal para resolver el tema bajo el T-MEC”, recordó.

Tai añadió que hay «confianza en que en los paneles en que hemos estado las tres partes son efectivos para resoluciones que resuelven situaciones difíciles».