SAT agrega a tres contribuyentes a lista de "factureros"

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) agregó a tres contribuyentes en su lista de presuntos factureros por emitir comprobantes fiscales por internet para amparar operaciones simuladas.

Se trata de tres empresas, una con domicilio en Querétaro, y dos en Veracruz que se dedican a proveer especialidades químicas, mecánicos especialistas y del ramo industrial urbano.

Por haber emitido facturas electrónicas, sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan los comprobantes, se les notificó que se encuentran en el supuesto de presunción de ser factureros.

Por otro lado, seis contribuyentes lograron demostrar que no eran factureros luego de que fueron señalados por las autoridades fiscales en la lista negra que se publica en el portal del SAT y en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Así, el SAT emitió una resolución definitiva a través de un oficio con el aviso de que obtuvieron una resolución favorable del medio de defensa que promovieron en contra del procedimiento.

Sin embargo, advirtió que si bien esos contribuyentes antes señalados lograron comprobar que no son factureros, es únicamente para los casos de los oficios referidos.

Es decir, que no los exime de la responsabilidad que tengan respecto de otros comprobantes fiscales que hayan emitido sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que ampararon tales comprobantes, por lo cual, se dejan a salvo las facultades de la autoridad fiscal.