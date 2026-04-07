SAT alista devolución de impuestos a más de 600 mil contribuyentes

CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- A siete días del arranque de la temporada de declaración anual para personas físicas, se han presentado 2 millones 628 mil 571 declaraciones, de las cuales más de 600 mil están por recibir su devolución de impuestos.

SAT autoriza devolución de impuestos para contribuyentes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó en un comunicado que para ello se autorizaron 2 mil 179 millones de pesos en saldo a favor de los causantes.

Con lo anterior se beneficiarán 608 mil 119 contribuyentes que presentaron su Impuesto Sobre la Renta (ISR) en los primeros días de abril correspondiente al ejercicio fiscal 2025 y que resultaron con un saldo a favor.

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Tiempo de devolución y compromiso del SAT

Destacó que el monto autorizado se reintegrará a las cuentas de los contribuyentes en un tiempo promedio de tres días.

Es decir, resaltó, un plazo menor a los 40 días que establece el Código Fiscal de la Federación (CFF) a la autoridad tributaria.

Así, el SAT reafirmó su compromiso en materia de devoluciones bajo el marco legal al tiempo que reconoció a las personas contribuyentes que cumplieron con esta obligación en tiempo y forma.