SAT da prórroga para emisión sin errores de complemento Carta Porte

Finalmente, tras varias peticiones del gremio de los contadores, representantes de la iniciativa privada y de la Cámara del Autotransporte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cedió y otorgó una prórroga para la emisión correcta sin errores del complemento de la Carta Porte para el traslado de mercancías.

Con ello, las empresas y autotransportistas se salvarán de las multas por no llenar con todos los más de 70 requisitos la factura electrónica que ampara la legalidad de los bienes y productos transportados vía terrestre, aérea, marítima y por ferrocarril.

Si no expiden o entregan a los clientes el Comprobante Fiscal Digital (CFDI) con complemento digital de la Carta aporte, sin los requisitos, las multas van de 17 mil pesos a 97 mil 330 pesos para personas morales.

La sanción será de mil 490 a 2 mil 960 pesos para personas físicas.

El SAT les concedió cuatro meses más, ya que la aplicación de multas por errores en el llenado del documento conocido como el "pasaporte de mercancías", comenzaba a partir de agosto próximo.

Este domingo el SAT informó que, a fin de que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales, se amplía el plazo al 31 de diciembre de 2023.

La prórroga es para no aplicar sanciones a aquellos contribuyentes que expidan el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con complemento Carta Porte, sin la totalidad de los requisitos previstos en los instructivos publicados en el Portal del SAT, así como para que la transmisión del mismo al Sistema Electrónico Aduanero sea exigible a partir del 1 de enero de 2024.

También para el cumplimiento de las obligaciones relativas a controles volumétricos, se prorroga la presentación de un solo certificado de la correcta operación y funcionamiento de los programas informáticos para 2022 y 2023.

La semana pasada el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Coparmex, habían advertido que si bien existía la posibilidad de la no imposición de sanciones por incumplir con el complemento de la Carta Porte, cualquier error en la emisión de la factura electrónica para el traslado de mercancías podría desatar una anarquía por las consecuencias económicas y tributarias que se generarían.

Por eso imploraron la no imposición de sanciones por errores en el llenado de la Carta Porte, con datos que, acusaron trae información sensible que pone en riesgo a los contribuyentes por los problemas de inseguridad en las carreteras en zonas de alto riesgo como Guanajuato, Zacatecas y Michoacán.