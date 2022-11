SAT lanza su "Buen Fin" para reducir multas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó el programa para la reducción de multas fiscales por declaraciones pendientes previas al 2022.

En este "Buen Fin" fiscal, las disminuciones van del 40 % hasta el 100 %, según dio a conocer el órgano recaudador de impuestos.

Será para los contribuyentes a los que el SAT les haya realizado un requerimiento, y les aplicó una multa, pero no les ha solicitado el pago, así como para los deudores a los que ya les notificó una multa y solicitó el cobro.

Para los que deben multas de hace un año, el beneficio es de una reducción del 90 %, porcentaje que baja a 80% si es más de uno a dos años, y de dos a tres años a 70 %.

De tres a cuatro años, disminuye la multa pendiente a 60 %; mientras que de cuatro a cinco años es de 50 % y más de cinco años se reduce el 40 %.

A los interesados en tener mayor información, el SAT recomendó consultar el tutorial en su portal o llamar al teléfono 55 6272 2728 opción 9 y después marcar el número uno. Si están de acuerdo, podrán obtener su formato de pago.

El presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), Jesús Rodríguez Ambriz, consideró que es una buena noticia por el porcentaje de reducción que deberían aprovechar los causantes.

Destacó que el programa incluye tanto a contribuyentes personas físicas como a empresas con pagos pendientes por multas "firmes", es decir que estén en proceso.

Recordó que las multas por no presentar la declaración anual de impuestos, oscila entre los mil 400 hasta los 17 mil 370 pesos.

También existen sanciones entre los mil 400 y 34 mil 730 pesos en caso de presentarla fuera de plazo, refirió el experto.

En caso de que el contribuyente esté obligado a presentar su declaración por internet y no lo haga, la multa puede ir entre 14 mil 230 y 28 mil 490 pesos, destacó.

Lo más conveniente, recomendó, es pagar lo antes posible los adeudos y las sanciones, debido a que te puedes hacer acreedor a sanciones adicionales si haces caso omiso.