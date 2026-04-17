SAT llama a empresas a preparar dictamen fiscal 2025

Luego de que en marzo las empresas presentaron su declaración anual de impuestos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó que ahora falta el dictamen fiscal correspondiente al ejercicio del 2025.

SAT fija plazo y sanciones para dictamen fiscal ejercicio 2025

Esta obligación en la que un contador certifica que en los estados financieros con efectos fiscales se refleje que la empresa o emisora bursátil cumplió correctamente con el pago de sus impuestos, tiene como fecha límite el próximo 15 de mayo, informó en un comunicado.

De no cumplir dentro del plazo, advirtió el SAT, pueden ser acreedores a sanciones que van desde los 17 mil 330 pesos a 173 mil 230 pesos.

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Además, se les puede restringir el uso del Certificado de Sello Digital necesario para emitir comprobantes fiscales, es decir no podrán facturar.

En caso de no solventar el incumplimiento, puede derivar en la cancelación definitiva, entre otras penalizaciones establecidas en las disposiciones fiscales, ponderó.

Contribuyentes obligados y criterios para dictamen fiscal

De acuerdo con el SAT aplica para empresas que, en el ejercicio inmediato anterior, acumularon ingresos iguales o superiores a mil 940 millones 178 mil 120 pesos sujetos al Impuesto Sobre la Renta (ISR) o que tengan acciones colocadas en la bolsa de valores.

Para las empresas y personas físicas con actividad empresarial es opcional, en caso de que sus ingresos acumulables superen los 157 millones 785 mil 270 pesos.

También si el valor de sus activos es superior a 124 millones 650 mil 380 pesos o al menos 300 de sus trabajadores les prestaron servicios en cada mes del ejercicio declarado, no es obligatorio.

El órgano recaudador mencionó que el dictamen debe ser elaborado por un contador público autorizado mediante el cual emite su opinión sobre la naturaleza, alcance y resultado de la situación financiera del contribuyente.