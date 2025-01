SAT presenta Plan Maestro 2025

Durante 2025, el fisco concentrará sus esfuerzos en el combate al contrabando y en la fiscalización profunda, sobre todo en los sectores económicos de alto riesgo, utilizando herramientas tecnológicas y técnicas analíticas.

Así lo anunció el Servicio de Administración Tributaria (SAT) al dar a conocer su Plan Maestro 2025 que se basa en los 100 pasos para la Transformación del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

También incluye compromisos para simplificar y facilitar aún más los trámites a los contribuyentes, sobre todo para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

- Seguirán los operativos en comercio exterior para evitar contrabando

Seguirá con los operativos en comercio exterior para evitar abusos de la certificación de los impuestos Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y al Valor Agregado (IVA).

De igual forma para detectar la aplicación indebida de la tasa cero del IVA, el no retorno de importaciones temporales y los abusos en la introducción de mercancías con trato arancelario preferencial.

Vigilará el uso indebido de los beneficios previstos en los tratados de libre comercio, y que no se omita la retención del IVA a extranjeros sin establecimiento permanente en nuestro país.

El STA pondrá especial atención en que se cumpla la presentación de permisos de importación, se haga la debida y exacta clasificación arancelaria y se presente la declaración de datos de pedimento de manera correcta.

- Prevén el fortalecimiento de las operaciones contra los delitos fiscales

Agregó que no cesará en mantener las acciones de litigio estratégico en tribunales federales en todos los asuntos.

Con la Fiscalía General de la República (FGR), participará en el fortalecimiento de los asuntos relacionados con los delitos de defraudación fiscal, contrabando, emisión y utilización de facturas falsas.

Lo anterior con el propósito de conseguir la vinculación a proceso de personas físicas empresas, así como la solicitud de providencias precautorias para garantizar el interés fiscal.

Seguirá publicando en el Diario Oficial de la Federación las reglas, criterios normativos y no vinculativos para atacar las prácticas fiscales agresivas en materia de evasión y contrabando.

Para ello, se fortalecerán los procesos de capacitación y supervisión para continuar avanzando en la profesionalización de funcionarios y el combate a la corrupción.