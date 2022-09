"Se aceleran solicitudes para legitimar contratos colectivos"

A-AA+

En los últimos dos meses se observó que hubo un aumento de solicitudes de revisión de contratos colectivos de trabajo, con lo que el gobierno mexicano espera cumplir con la fecha estipulada en el T-MEC para cumplir los compromisos en materia laboral, dijo la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

Durante el Primer Foro Regional de Cumplimiento Laboral T-MEC que organizó el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), la funcionaria afirmó que se espera que en los próximos meses se legitimen entre 15 mil y 20 mil contratos colectivos de trabajo más.

"Veo que le han dado acelerador varias industrias desde hace dos meses, que se han venido registrando muchos más sindicatos para hacer su legitimación y también hay que ajustar la meta", rumbo a mayo de 2023 plazo final para cumplir con los compromisos laborales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), explicó.

Para Alcalde con el número de solicitudes que se reciben "creemos nosotros, por el ritmo que se lleva, que es muy probable se van a llegar a legitimar cerca de entre 15 mil y 20 mil contratos colectivos".

Añadió que esos son realmente "los contratos colectivos que realmente existen y están vivos, los demás son contratos colectivos que no se revisaban y que por tanto no tienen realmente un sindicato ... ahorita van 6 mil contratos colectivos legitimados. Estamos preparados, nos hemos venido coordinando bien con las diferentes industrias".

La secretaria del Trabajo afirmó que el modelo laboral en México transita a uno más justo en el que se "privilegia la libertad y democracia sindical y los hace una práctica cotidiana, dejando atrás la creencia de que mejorar las condiciones laborales, ahuyentará las inversiones o generaría inestabilidad".

En el evento, la secretaria del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, Julie Su, comentó que el tema laboral es de gran importancia para ellos porque se busca un mercado laboral en la región más justo que no se sustente en prácticas laborales inadecuadas.

Su aseguró: "Las empresas deben competir basado en la creatividad innovación, calidad y no tomar ventaja por prácticas laborales poco éticas esto es crucial para la transformación de las relaciones laborales en México, las decisiones que tomen en su sitio de trabajo van a generar esta nueva democracia para establecer nuevas relaciones de gestión laboral en México".

En un videomensaje, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que debe reconocerse el trabajo que las autoridades mexicanas en la implementación de la reforma laboral, lo que tiene que ver con negociación colectiva y protecciones contra el trabajo forzado o infantil, libertad sindical o discriminación.