"Se desconectó un cable", dice BBVA sobre la falla en aplicación

El director de Client Solutions de BBVA México, Hugo Nájera, dijo que la falla que se presentó en sus servicios digitales este miércoles fue ocasionada por un problema técnico en sus sistemas.

"Es una falla técnica, se corrigió ayer mismo. Para no hacerlo muy técnico, se desconectó un cable entre servidores y eso generó una contingencia que tardamos un poquito en corregir", dijo el directivo.

Nájera recalcó que no hubo ningún ataque cibernético a la institución financiera y en ningún momento se comprometió el dinero de los clientes del banco.

"Cuando se nos caen los servicios hay muchas consultas. A diferencia de lo que pasa cuando se cae una sucursal y que la gente espera, en esto la gente no espera. Intenta varias veces de volver a entrar y genera una bola de nieve donde es difícil normalizar otra vez la atención y por eso tardó un poco de tiempo la recuperación del servicio", añadió.

El directivo de BBVA México ofreció una disculpa a los usuarios que se vieron afectados y garantizó que es un tema que ya fue solucionado.