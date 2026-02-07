Se desploma confianza de los consumidores

Ciudad de México.- El ánimo de los mexicanos se derrumbó durante la cuesta de enero, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor que se levantó durante los primeros 20 días de 2026.

El índice que mide la confianza de los consumidores llegó a 44 puntos durante enero y fue su registro más bajo desde diciembre de 2022, reveló el sondeo que dieron a conocer de manera conjunta el Inegi y el Banco de México (Banxico).

El retroceso más severo provino de los rubros que evalúan la situación económica del hogar, tanto actual como durante el próximo año.

El panorama económico del país exhibió un desempeño negativo, mientras la categoría que evalúa las posibilidades actuales de compra de los hogares registró igual una caída con relación a diciembre.

Analistas de Monex indicaron que la fragilidad en las posibilidades de compra está relacionada con el enfriamiento del mercado laboral y la desaceleración de las remesas.

El IMSS reportó la pérdida de 321 mil empleos en diciembre, en tanto que Banxico informó que las remesas fueron de 5 mil 322 millones de dólares en el mismo mes, 1.2% más que un año atrás, pero un retroceso al convertirlos en pesos.