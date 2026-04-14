Se desploma venta de viviendas en EU

Washington.- Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos cayeron en marzo a su ritmo más lento en nueve meses, indicio de que la disminución de las tasas hipotecarias no logró motivar a los compradores durante lo que tradicionalmente ha sido la época más activa del año para el mercado inmobiliario.

Las ventas de viviendas existentes bajaron un 3.6 por ciento el mes pasado respecto de febrero, hasta una tasa anual ajustada estacionalmente de 3,98 millones de unidades, informó este lunes la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

Las ventas también disminuyeron un 1% en comparación con marzo del año pasado, lastradas por descensos en el Noreste y el Medio Oeste. La cifra más reciente quedó por debajo del ritmo de aproximadamente 4,06 millones que esperaban los economistas, según FactSet.

"La menor confianza del consumidor y un crecimiento del empleo más débil siguen frenando a los compradores", señaló en un comunicado Lawrence Yun, economista jefe de la asociación.

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Un indicador de las expectativas a corto plazo de los estadounidenses sobre sus ingresos, las condiciones empresariales y el mercado laboral bajaron 1,7 puntos, hasta 70,9, y se mantuvo muy por debajo de 80, un umbral que puede anticipar una recesión. Es el 14.º mes consecutivo en que esa lectura se sitúa por debajo de 80.