Se dispara venta de cerveza ante altas temperaturas

CIUDAD DE MÉXICO, junio 12 (EL UNIVERSAL).- Las altas temperaturas que azotan el país han disparado el consumo de cerveza en las tienditas. De acuerdo con la Alianza Comercial de Pequeños Comerciantes (ANPEC), al cierre de mayo y en lo que va de junio, se registra un aumento de 80% en el consumo de la bebida.

El organismo detalló que se espera que la demanda de cerveza se mantenga en los actuales rangos ante las elevadas temperaturas, principalmente en zonas costeras.

"En algunos estados como Quintana Roo, y la mayoría de las zonas costeras y turísticas, se ha registrado una sobredemanda bastante importante de cerveza", explicó.

ANPEC detalló que en los distintos canales que comercializan cerveza se empieza a registrar un parcial de desabasto al no contar con toda la variedad y presentaciones, mientras que los proveedores no alcanzan a surtir toda la demanda. En tanto, se ha visto un incremento en la demanda de la presentación de cerveza en botella por encima de la lata por tema de precio.

"De manera regular, la venta de cerveza aumenta los fines de semana, de jueves a domingo, siendo el día fuerte el sábado. No obstante, la venta de cerveza se ha mantenido constante toda la semana debido a la necesidad y gusto de la gente por quererse refrescar ante el calor que azota a todo México", detalló.

La ANPEC subrayó que en los meses de más calor hay un incremento en el consumo de cerveza, que a su vez repercute en mayor producción.

"No obstante, aún no llegamos al verano; y las notas parciales de desabasto registradas es materia de preocupación", dijo.

Datos de Cerveceros de México muestran que el 2020 el consumo de cerveza en el país cayó a 66 litros por persona, para recuperarse a 68 en 2021 y actualmente se encuentra en 69 litros, colocando al país en el lugar 30 de consumo de la bebida.