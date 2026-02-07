Se disparan los mercados en EU

Nueva York.- El mercado de valores de Estados Unidos avanzó con fuerza el viernes mientras las acciones tecnológicas recuperaban gran parte del terreno perdido esta semana y el bitcoin detuvo su caída, al menos por ahora.

El S&P 500 saltó 2% y tuvo su mejor día desde mayo. El Promedio Industrial Dow Jones se disparó 1,206 puntos, o 2.5%, y superó las 50,000 unidades por primera vez, mientras que el compuesto Nasdaq subió 2.2%.

Las empresas de chips ayudaron a impulsar el mercado. Nvidia saltó un 7.8% para recortar su pérdida de la semana, que al comenzar el día era de poco más del 10%. Broadcom subió 7.1 % y borró por completo su caída de la semana.

Fueron las dos principales fuerzas que impulsaron el S&P 500, y se beneficiaron de las esperanzas de un gasto continuo por parte de clientes que se adentraron en la tecnología de inteligencia artificial. El director general de Amazon, Andy Jassy, por ejemplo, dijo el jueves por la noche que espera invertir alrededor de 200,000 millones de dólares este año para aprovechar "oportunidades seminales como IA, chips, robótica y satélites de órbita baja".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, tal gasto, similar a lo que Alphabet anunció un día antes, está generando preocupaciones por su cuenta. La pregunta es si todos esos dólares valdrán la pena y crearán ganancias en el futuro. Con la duda persistente sobre eso, las acciones de Amazon cayeron un 5.6%.

El bitcoin, mientras tanto, se estabilizó tras una caída de varias semanas que lo había enviado a más de la mitad por debajo de su precio récord establecido en octubre. Subió nuevamente por encima de los 70,000 dólares después de caer brevemente cerca de los 60,000 dólares el pasado jueves por la noche.

Los precios en el mercado de metales también se calmaron un poco. El oro subió un 1.8% para establecerse en 4,979.80 dólares por onza, mientras que la plata añadió un 0.2%.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este viernes una ganancia del 2,83 % que la impulsó a cerrar la semana con un fuerte avance del 4,75 % para que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), subiera hasta las 70.809,57 unidades y así apuntarse un nuevo máximo histórico.

El cierre máximo anterior del mercado mexicano ocurrió apenas el pasado 28 de enero cuando se fijó en 69.959,73 unidades.