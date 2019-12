Se fusionan Fiat Chrysler y Peugeot

Milán, Ita.- Las juntas directivas de Fiat Chrysler Automobiles y PSA Peugeot firmaron un acuerdo vinculante para fusionar las dos automotrices, según anunciaron las firmas, creando la cuarta empresa automovilística más grande del mundo para afrontar los desafíos de los nuevos límites de emisiones y la transición a nuevas tecnologías de conducción.

El nuevo grupo estará dirigido por Carlo Tavares, que hizo hincapié en reducir costes como director general de PSA. El presidente de Fiat Chrysler, John Elkann, será presidente de la empresa fusionada, señalaron las dos compañías en un comunicado.

El director general de Fiat Chrysler, Mike Manley, seguirá trabajando en la compañía, pero no se ha anunciado en qué cargo.No se ha decidido el nombre de la nueva entidad, según indicaron en una conferencia telefónica ejecutivos de las compañías, aunque tanto Tavares como Manley insistieron en que no era un "tema sensible". La operación se presentó en octubre como una fusión al 50%, aunque PSA tendrá un puesto más en la junta y a Tavares al timón, lo que daría a la automotriz francesa una posición dominante en el día a día.

Los ejecutivos estimaron que aplicar el acuerdo llevaría entre 12 y 15 meses. La maniobra crea un grupo con ingresos de casi 170.000 millones de euros y una producción de 8,7 millones de vehículos anuales, justo por detrás de Toyota, Volkswagen y la alianza Renault-Nissan.

Las automotrices dijeron que la operación ahorrará 3.700 millones de dólares al año, que se invertirán en "la nueva era de movilidad sostenible" y para cumplir las estrictas nuevas regulaciones de emisiones en todo el mundo.

El acuerdo no contempla el cierre de ninguna planta. Los ahorros se obtendrán compartiendo inversiones en plataformas de vehículos, motores y nueva tecnología.