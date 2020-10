"Se incorporaron 621 mil personas a mercado laboral en septiembre"

Durante septiembre de 2020 se incorporaron 621 mil personas a la población económicamente activa. De esta forma, de los 12 millones de personas que salieron del mercado laboral en abril pasado, han regresado alrededor de 8.4 millones, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN) dados a conocer por el Inegi.

Acorde con la evolución de la pandemia en el país, se mantienen las medidas para la reactivación gradual de los negocios y empresas en actividades económicas no esenciales por lo que, en septiembre de 2020 la población ocupada resultó en 51.1 millones de personas, con un incremento de 670 mil personas respecto a agosto.

La población ocupada en jornadas de 15 a 34 horas semanales aumentó 638 mil personas durante el noveno mes del año. Por su parte, los ocupados ausentes con vínculo laboral disminuyeron un millón de personas en el mismo periodo.

Las personas ocupadas que tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les demanda, pasaron de 8.6 millones en agosto a 8.0 millones en septiembre de 2020, con una disminución de 583 mil personas, con lo que la tasa de subocupación llegó a 15.7%, cifra inferior en 1.4 puntos porcentuales a la de agosto.

La ocupación informal en septiembre de 2020 ascendió a 28 millones, al tiempo que la tasa de informalidad laboral se situó en 54.9%, cifra inferior en 0.2 puntos porcentuales comparada con la del mes previo.

La población desocupada fue de 5.1% en septiembre y de 5.2% en agosto como proporción de la población económicamente activa, porcentaje equivalente a 2.7 millones de personas en septiembre de este año.

La Población No Económicamente Activa (PNEA) disponible para trabajar, es decir, población que no trabajó ni buscó trabajo pero que aceptaría un trabajo si se lo ofrecieran, fue de 10.5 millones, lo que representa 24.4% de la PNEA. En comparación con agosto de 2020, la situación de la PNEA disponible para trabajar disminuyó en 190 mil personas durante septiembre.