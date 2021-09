Se respetará política de concesiones en aeropuertos: López Obrador

Al asegurar que su gobierno siempre respetará la inversión privada, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que se han respetado y se respetarán las concesiones de administración de aeropuertos.

Al encabezar la ceremonia de inauguración de la Feria Aeroespacial México 2021 "FAMEX-21", en las instalaciones de la Base Aérea de Santa Lucía en donde se construye el nuevo Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles" (AIFA), López Obrador manifestó que la economía de México es mixta, pues busca un equilibrio entre los sectores público y privado.

"Quiero reafirmar el compromiso de que en nuestro gobierno se va a respetar siempre la inversión privada, que nuestra economía es mixta y busca el equilibrio entre el sector público, el sector privado y el sector social. Hemos respetado y así se mantendrá, la política de concesiones en la administración de aeropuertos.

"También hemos emprendido la construcción de nuevos aeropuertos como este el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que es un ejemplo de la ingeniería militar, un aeropuerto que reúne cuando menos tres condiciones fundamentales básicas: calidad, tiempo de construcción y costo", dijo.

"GRACIAS AL AMIGO GOBIERNO DE EU POR LA FIRMA DEL T-MEC"

Acompañado por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, El presidente López Obrador agradeció al "amigo" gobierno estadounidense, y de Canadá, al haber firmado el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues aseguró que este acuerdo comercial integra a los tres países en el ámbito económico, pero con respeto a la soberanía de cada país.

Afirmó que su gobierno seguirá impulsando la inversión extranjera y aseguró que México cuenta con dos ventanas de oportunidades excepcionales para invertir en nuestro país: el TMEC y el potencial turístico mexicano.

"Hay dos ventanas de oportunidades excepcionales en México: una es que se logró la firma del nuevo tratado, económico, comercial con Estados Unidos y Canadá. Esto fue algo muy importante porque nos estamos integrando en lo económico, con respeto a nuestras soberanías, no vamos a dejar de agradecer al gobierno de Canadá, al gobierno amigo de Estados Unidos por haber aceptado el continuar con este acuerdo, con este tratado que nos significa la llegada de más inversión extranjera para toda la industria, y en este caso, para la industria aeroespacial.

"Ya la industria aeroespacial de México es muy importante. Están llegando de varios países, todo lo que es el desarrollo aeroespacial en Querétaro, por ejemplo es de los más avanzando del mundo y esto no se daría de la misma forma si no tuviésemos este acuerdo, este tratado económico-comercial con Canadá y con Estados Unidos", señaló el Presidente.

Indicó que otra ventana de oportunidad es el potencial turístico que tiene México, por lo que "de esta forma, con la aviación, con el desarrollo de esta industria y con el turismo, va a seguir creciendo en nuestro país".