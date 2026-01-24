Se triplican los remates hipotecarios

CIUDAD DE MÉXICO.- La creciente aspiración de las nuevas generaciones de adquirir un inmueble se han cristalizado en un aumento de 200% en la búsqueda de remates hipotecarios en el último lustro, el cual está acompañado de un aumento similar en las estafas, de acuerdo con instituciones especializadas en el sector inmobiliario.

Resulta que lo costoso que resultan las propiedades, así como la reducción de oferta están haciendo la opción de remates como una respuesta ante el aumento de demanda, pero el fenómeno está acompañado de más estafas y anuncios publicitarios engañosos, destacaron.

"A pesar del aumento de alertas sobre posibles fraudes difundidos en redes sociales, personas de todas las edades continúan siendo víctimas de estafas, particularmente en el mercado de remates hipotecarios, donde se aprovecha el deseo y la ilusión de muchas personas de adquirir un patrimonio", advirtió Miguel Álvarez del Castillo Herrera, fundador de la Asociación Mexicana de Profesionales en la Comercialización de Remates Inmobiliarios (AMPRO).

Según cifras de Coldwell Banker México, los remates hipotecarios han registrado un incremento de 200% en el último lustro.

La firma recomienda realizar estas transacciones únicamente con vendedores acreditados, como bancos o desarrolladoras inmobiliarias reconocidas, y verificar que el procedimiento esté respaldado por una resolución judicial.

"Sin embargo, la gente sigue cayendo, por eso vemos anuncios falsos de remates, y no solo en este sector, sino en muchas otras estafas. Hace falta mayor educación financiera en la población", señaló Álvarez del Castillo, en entrevista.

Añadió que los estafadores suelen ofrecer ganancias irreales, como "volverse millonarios de la noche a la mañana, y eso simplemente no sucede".

El especialista explicó que en México existen alrededor de 5.2 millones de inmuebles en situación de incumplimiento de pago; de estos, cerca de 3.6 millones ya se encuentran en un proceso judicial iniciado por el acreedor, aunque únicamente 5% tiene posibilidades reales de llegar a un remate hipotecario.