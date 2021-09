Sector inmobiliario se recupera a pesar de pandemia

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El sector inmobiliario de México muestra una sensible recuperación a pesar de la pandemia con un aumento de las intenciones de compra de viviendas, según una encuesta difundida este jueves en la Cumbre Inmobiliaria de InCON 2021.



Roberto Esses, director general de Vivanuncios, explicó que "es un hecho que la intención de comprar casa aún en pandemia está cada vez más a la alza, pues el 83% de los encuestados tiene intenciones de adquirir una vivienda".

"La necesidad de pasar más tiempo en el hogar, junto con las recomendaciones médicas de mantenerse activos, hace que los compradores tengan preferencia por las viviendas con mayores espacios de esparcimiento: jardines, patios y terrazas", indicó Esses.

"La mitad de los entrevistados no ha reducido su presupuesto para comprar casa durante la pandemia; el 73% no tuvo necesidad de mudarse de su vivienda y el 59% no cambió sus necesidades de espacio dentro del hogar", según la encuesta "Tendencias y compras inmobiliarias del inicio de la pandemia a la nueva normalidad".

La Cumbre Inmobiliaria InCON 2021 es el foro más importante y grande de este sector en México con la asistencia de más de cinco mil personas con el propósito de mejorar la capacitación de los profesionales inmobiliarios.

Según Esses, los planes de comprar una casa durante la pandemia se han postergado, pero no detenido, ya que el 31% de los encuestados indica que continuará con sus planes de mudanza hasta el próximo año, mientras que el 59% dijo que se mudará nuevamente al terminar la pandemia.

"Es evidente que los planes de adquirir una casa o departamento se han retrasado, sin embargo, no se han cancelado, lo que se traduce en un buen presagio para el sector inmobiliario en la pandemia", dijo Esses.

"Es solo cuestión de tiempo para que se recupere y consolide frente a la nueva normalidad, lo cual, sin duda, beneficiará a toda la población y a los mercados paralelos", concluyó Esses.