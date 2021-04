Semana Santa sin repunte en Covid-19 para aseguradoras: AMIS

Las vacaciones de Semana Santa no presentaron un repunte fuerte en contagios de Covid-19 para la población asegurada en México. Con datos al 19 de abril, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), reportó que la pandemia se mantiene como el segundo evento más catastrófico para el sector por un total de mil 615 millones de dólares.

En conferencia de prensa, el organismo reportó 31 mil 773 casos atendidos a través de seguro de gastos médicos por un monto total de 14 mil 612 millones de pesos; mientras que en seguro de vida se alcanzaron 77 mil 144 indemnizaciones por un monto de 18 mil 405 millones de pesos.

De acuerdo con el organismo, no se tuvo un repunte importante de casos a partir del periodo vacacional; sin embargo, la pandemia mantiene un ritmo de crecimiento en costos y se sigue considerando un riesgo latente para la industria.

"Un buen indicador que nosotros tenemos a la mano es que también lo que nos han compartido los hospitales es que ahorita hay una disponibilidad importante, no hemos tenido aquella situación en donde veíamos que se comenzaban a desbordar las hospitalizaciones. Y en el caso de los fallecimientos, yo creo que comenzamos a ver, no es claro todavía el poder proyectarlo, pero el efecto de las vacunas va a comenzar a verse lentamente", dijo la directora general del organismo, Norma Alicia Rosas.

--460 mil pesos costo promedio de hospitalización por Covid

La integrante del comité ejecutivo de la AMIS, Daniella Guerra, explicó que 56% de los casos de Covid-19 entre la población asegurada en México superan el costo promedio de 460 mil pesos por atención hospitalaria.

En el detalle, el internamiento hospitalario alcanza 498 mil 303 pesos, seguido de la unidad de cuidados intensivos con costo de un millón 172 mil 968 pesos, mientras que la atención ambulatoria tiene impacto en los bolsillos por 20 mil 241 pesos.

Sobre la reducción en contagios y muertes ante la vacunación a la población de adultos mayores, la AMIS estima que aún no se tienen datos para considerar una disminución de casos; sin embargo, se espera que en la medida que se atienda a un mayor sector de la población se comience a reflejar entre las aseguradoras.

"Todavía no lo podemos predecir, hemos visto la experiencia internacional y en aquellos países donde ha habido un avance muy importante en cuanto a la vacunación, sí hemos visto cómo van disminuyendo las cifras", dijo Guerra.