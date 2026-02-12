Senado avala la jornada laboral de 40 horas

Ciudad de México.- El Senado aprobó por unanimidad y en lo general la reforma que reduce de manera gradual la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, a partir de 2027 y hasta 2030, en beneficio de unos 13.5 millones de trabajadores.

Esta reforma fue aprobada con 121 votos a favor y cero en contra, en lo general y en los artículos no reservados, el dictamen que reforma la Constitución en materia de reducción de la jornada laboral.

La aprobación en lo general ocurre cuando el Senado avala la totalidad de la reforma constitucional. Los artículos no reservados, en tanto, son aquellos sobre los que no hubo desacuerdos y que los senadores aceptan tal como aparecen en el dictamen, sin necesidad de modificaciones ni de un debate adicional.

La implementación será gradual: una reducción de dos horas por año a partir de 2027 hasta alcanzar las 40 horas en enero de 2030. El año 2026 funcionará como periodo de adecuación para empresas y trabajadores.

El titular de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre de Stéffano, pidió al gobierno subsidios, apoyos por las horas adicionales y "compartir el costo de tiempo extra entre empleados y el Estado".

Advirtió que, recortar la semana laboral de 48 a 40 horas, va a significar "un impacto financiero relevante en los negocios familiares".

Dijo estar de acuerdo en mejorar las condiciones laborales, pero "hay que compartir impuestos, cuotas obrero-patronales y seguridad social por encima de la hora 41. Hay que pagarle más al trabajador y mayores impuestos, lo que podría llevar al aumento de la informalidad y al cierre de negocios", alertó.