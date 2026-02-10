Sergio Argüelles pide más inversión en infraestructura logística en México

Ciudad de México, 10 feb (EFE).- México necesita aumentar la inversión en infraestructura logística y desarrollo social para fortalecer su posición estratégica en Norteamérica y hacer frente al nuevo orden productivo global, consideró uno de los representantes de los constructores industriales en el país.

Sergio Argüelles y el Plan México para la inversión

En medio de la fragmentación geopolítica, liderada por la política restrictiva de Estados Unidos, y la reconfiguración regional de las cadenas de suministro, Sergio Argüelles, presidente de la desarrolladora inmobiliaria industrial Finsa, sostuvo que el Plan México, para potenciar inversiones, se perfila como una hoja de ruta para capitalizar el nuevo ciclo industrial en el país.

El pronunciamiento se da luego de que el Gobierno mexicano anunció la semana pasada un plan de inversión en infraestructura pública y mixta por 5,6 billones de pesos (unos 323.400 millones de dólares) para el periodo 2026-2030.

Importancia de la infraestructura y desarrollo social

Argüelles destacó la importancia de concretar inversiones en infraestructura logística, talento, innovación, sostenibilidad y desarrollo social, en medio de un "momento crítico" por la próxima revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Si México quiere mantener y escalar su posición estratégica, debe redoblar la inversión en habilitadores de largo plazo como son: infraestructura logística, talento e innovación, sostenibilidad y desarrollo social", comentó.

A la par, añadió la competencia global por atraer manufactura avanzada, donde las empresas priorizan infraestructura confiable y cercanía a mercados estratégicos, como lo es el norteamericano.

Asimismo, confió que los anuncios recientes de inversiones del Gobierno mexicano "envían señales positivas al mercado", al señalar que México "ya tiene la atención del mundo" y ahora debe demostrar capacidad de respuesta con "certidumbre y visión estratégica".

De acuerdo con el diagnóstico de Argüelles, México es un país donde la infraestructura industrial crece con velocidad, la inversión extranjera alcanza niveles históricos y las capacidades técnicas se consolidan.

En cuanto a cadenas de suministro, indicó que el Plan México busca elevar el contenido nacional y sustituir importaciones estratégicas, mientras que solo seis estados cuentan con el mayor potencial para sofisticar cadenas de valor, según el más reciente Índice de Desarrollo Industrial (IDI) de Finsa.

Entre ellos, Nuevo León, Estado de México, Coahuila, Jalisco, Guanajuato y Baja California, que en conjunto concentran más de 51 % del PIB manufacturero, lo que demuestra el amplio potencial en diversas regiones del país.

También destacó los avances sociales vinculados a competitividad, pues 26 estados superan los 10 años de escolaridad promedio y el ingreso de la población económicamente activa creció cerca de 10 %, mientras los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar se plantean como instrumento para reducir brechas regionales. EFE

