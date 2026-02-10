logo pulso
Sube 24% la compra de vehículos para arrendar

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Sube 24% la compra de vehículos para arrendar

Por El Universal

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Sube 24% la compra de vehículos para arrendar

Ciudad de México.- En 2025, se compraron 68 mil 279 vehículos para ser utilizados en arrendamiento, un incremento de 24% respecto a los vehículos adquiridos para este fin en 2024 por parte de las empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de Arrendadores de Vehículos.

De esta manera, las empresas especializadas en arrendamiento representaron 4.5% de las ventas totales de autos nuevos en el mercado mexicano durante 2025.

Las marcas más adquiridas para vehículos en arrendamiento fueron Nissan, con 17 mil 834 unidades; Stellantis, con 8 mil 603 unidades; General Motors, con 7 mil 322 vehículos; Ford, con 6 mil 850 unidades; KIA, con 4 mil 965 vehículos; y Volkswagen, con 4 mil 511 unidades.

Las arrendadoras también compraron vehículos híbridos y eléctricos, representando 2.5 por ciento del total de las ventas de este tipo de vehículos en el mercado mexicano.

Las marcas más adquiridas en el segmento de híbridos y eléctricos fueron BYD y Toyota.

En cuanto a vehículos de carga para arrendamiento, se adquirieron 2 mil 900 unidades para este objetivo, siendo las marcas Isuzu, International, Hino, Foton y Freightliner las preferidas del sector.

Liliana Anaya, directora general de la Amave, comentó que el arrendamiento de vehículos será importante este año de cara a la celebración de la Copa Mundial FIFA 2026, ya que se requerirán varios vehículos para el transporte de turistas.

