SHCP elimina subsidio a la gasolina Premium

Ciudad de México.- Ante baja de los petroprecios en los mercados energéticos internacionales por la expectativa de avances en las negociaciones para el cese al fuego en Medio Oriente, el gobierno federal eliminó el subsidio para los consumidores de la gasolina Premium y lo redujo para la regular y el diésel.

La secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) los cambios que hizo para la semana del 18 al 24 de abril del 2026, para aplicar el estímulo fiscal a los combustibles.

Estableció en 0% el estímulo para los usuarios de la Premium, con lo cual pagarán a partir de este sábado y el próximo viernes 24 de abril la cuota completa del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) de 5.6579 pesos por litro.

Lo que significa que no tendrán apoyo del gobierno federal durante la semana siguiente.

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En cambio, se mantiene para los consumidores de la gasolina regular o Magna y para los autotransportistas, pero con menor porcentaje.

Para la Magna, que es la gasolina de mayor consumo, la SHCP dio a conocer que los estímulos al IEPS se reduce de 26.97% vigente hasta este viernes 17 de abril a 11.67%.

Con ello, los consumidores pagarán solamente 0.7820 pesos en vez de la cuota total del gravamen por cada litro que carguen en las estaciones de servicio.