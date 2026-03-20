Sheinbaum pide más a la banca

Cancún, Quintana Roo.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció este jueves que a la economía del país norteamericano le hace falta impulsar el crecimiento, por lo que instó a la banca a que aumente el crédito, especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

"Nos falta crecer, en eso estamos de acuerdo", indicó Sheinbaum en su intervención en la Convención Bancaria, que se celebra en Cancún, el principal foro económico del país, aunque remarcó que debe ser un crecimiento "compartido".

Por ello, instó a la banca a que aumente los créditos para desencadenar un mayor crecimiento.

"Les pedimos que aumenten el crédito. La banca mexicana tiene mucho todavía que darle al país, le ha dado mucho, pero necesitamos que le dé todavía más", dijo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En 2025, México, la segunda mayor economía de América Latina, registró una tasa de crecimiento de apenas el 0,8 %, y para este año los analistas esperan un 1,5 %.

Al plantear cómo crecer desde el gobierno, la presidenta mexicana explicó que su administración envió al Congreso una ley para fomentar la inversión en infraestructura estratégica con bienestar, con esquemas de inversión pública y mixta.

En energía, expuso la meta de sumar 30.000 megavatios (MW) de generación eléctrica hacia 2030, elevar la participación de renovables a 48 % y operar proyectos bajo un esquema de 54 % público y 46 % privado, modelo que, dijo, despertó el interés de 300 proyectos.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, afirmó este jueves que la economía de su país ha mostrado "estabilidad" y resiliencia frente a la volatilidad internacional y que hay condiciones para traducir esa solidez en más financiamiento, inversión y crecimiento en 2026.

Asimismo, el secretario de Hacienda señaló que "en un entorno internacional de volatilidad, la economía mexicana ha mantenido estabilidad y resiliencia y apunta en 2026 a un crecimiento sólido y sostenido".

En concreto, resaltó que uno los pilares de esa fortaleza ha sido la conducción responsable de las finanzas públicas, al destacar que la deuda pública se mantiene en niveles sostenibles, con una estructura de largo plazo y tasas fijas, financiada sobre todo en el mercado doméstico, lo que ha permitido conservar el grado de inversión del país.

Mientras que la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, advirtió que los riesgos geopolíticos "se han intensificado" y señaló que el conflicto bélico en Oriente Medio ha añadido presiones para la economía global, mientras que una revisión exitosa del T-MEC con EU y Canadá podría favorecer a nuestro país.

Explicó que el conflicto bélico en Oriente Medio implica "desafíos globales asociados con la volatilidad financiera, las presiones sobre los precios de los energéticos y las disrupciones a las cadenas de suministro", elementos que elevan los riesgos para la actividad económica.