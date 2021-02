Sin crecimiento sostenible no habrá recuperación económica: Tatiana Clouthier

Es necesario cuidar el planeta para tener un crecimiento sostenible que permita la recuperación económica, dijo la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

Durante la toma de protesta de la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas, Sonia Garza González, la funcionaria expuso que uno de los objetivos que deben de perseguirse en México es el desarrollo sostenible.

"No podemos pensar en que viene una recuperación si no hemos aprendido el gran mensaje que nos deja la agenda México 2030, de los objetivos de desarrollo sostenible. Solamente trabajando en un mecanismo de crecimiento sostenible será como podremos enfrentar los nuevos retos", añadió.

Agregó que "la pandemia nos ha llevado a darnos cuenta de que necesitamos cuidar la casa grande, la casa grande que se llama planeta y si no somos capaces de seguirla cuidando y de hacer cambios fundamentales con las enseñanzas fundamentales que nos está dejando la pandemia difícilmente podremos avanzar".

Clouthier dijo a Garza González que trabajarán de la mano con las empresas para "impulsar a través de diferentes mecanismo la capacitación, los espacios para encontrar los recursos tanto humanos como económicos para que las empresas que se quedaron atrás, ahora por la pandemia, puedan surgir".

Agradeció también a la iniciativa privada el trabajo que realizan para "la reactivación económica y una de ellas tiene que ver con el trabajo de logística para el tema de vacunación".

Mientras tanto, la presidenta de la Asociación dijo que estamos en momentos de grandes retos porque "el año pasado 3 millones de mujeres salieron del mercado laboral y 1.3 millones perdieron los ingresos recaudados por sus negocios".

Por ello consideró necesario apoyar a las mujeres a crear nuevas empresas, apoyarlas en la profesionalización de los negocios y a las 6.3 millones de mujeres en México que laboran en la informalidad por la falta de oportunidades y flexibilidad de horario para el cuidado del hogar.